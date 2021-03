Das Montreux Jazz Festival und die Vaudoise Versicherungen starten einen grossen Plakatwettbewerb

Lausanne, 26.03.2021 - Nach dem Erfolg des Plakatwettbewerbs «Silent Shores» 2020 lanciert das Montreux Jazz Festival eine weitere grosse Aktion im Bereich bildende Kunst mit dem Thema «RESTART». Für diesen neuen Wettbewerb hat sich das Festival mit seinem Partner Vaudoise Versicherungen zusammengetan, der mit seiner Kunstkommission die zeitgenössische Kunst in der Schweiz unterstützt. Es werden mehrere Preise verliehen, zudem erhalten 30 Künstler die Gelegenheit, beim Festival ihre Werke auszustellen.

Während der Wettbewerb «Silent Shores» ein Jahr von historischer Stille in Montreux widerspiegelte, soll das neue Thema «RESTART» eine Botschaft der Hoffnung vermitteln. Die Teilnehmenden sollen ihre Träume und Visionen von einer Welt vorstellen, die wiedererwacht.

Das Montreux Jazz Festival und die Vaudoise Versicherungen können beide auf eine lange Tradition in der bildenden Kunst zurückblicken. Seit 1967 lässt das Festival einer/einem Schweizer oder internationalen Künstler völlig freie Hand bei der Gestaltung des offiziellen Plakats. Die Vaudoise rief ihre Kunstkommission 1955 auf Anregung der Unternehmensleitung und des renommierten Architekten Jean Tschumi ins Leben, der den Geschäftssitz Cèdres in Lausanne entworfen hatte.

Mit diesem Wettbewerb wollen das Montreux Jazz Festival und die Vaudoise Versicherungen einen Berufsstand unterstützen, der besonders unter der Krise leidet. Daher ist der Wettbewerb professionellen Kunstschaffenden, Auszubildenden sowie Studierenden im Bereich bildende Kunst vorbehalten.

Preise & Ausstellungsmöglichkeit beim Festival

Eine interne Jury des Montreux Jazz Festivals und der Vaudoise Versicherungen wird die 30 besten Plakate auswählen, die dann während der 55. Austragung des Festivals ausgestellt werden.

Eine Fachjury wird dann die 10 besten Entwürfe aus dieser Vorauswahl von 30 Plakaten erküren. Die Illustratorin Malika Favre, die das Festivalplakat von 2017 gestaltete, wird dieser Jury vorstehen. Unterstützt wird sie dabei von Stefano Stoll, Leiter des Festival Images Vevey, sowie Alexis Georgacopoulos, Leiter der ECAL/Kunstschule des Kantons Waadt.

Die Plakate der 10 Finalisten werden im Format 50 x 70 cm gedruckt und im gesamten Netzwerk des Festivals in einer limitierten Auflage von 100 Exemplaren verkauft. Die jeweiligen Künstler erhalten 20 % der Einnahmen jedes verkauften Plakats.

Anschliessend wird die Fachjury die 3 besten Entwürfe auswählen, die folgendermassen dotiert sind:

Erster Preis: CHF 5'000.-

Zweiter Preis: CHF 2'000.-

Dritter Preis: CHF 1'000.-

Zudem wird ein Publikumswettbewerb ausgerufen, bei dem das Publikum auf den Social-Media-Kanälen des Montreux Jazz Festivals aus den 10 von der Fachjury ausgewählten Plakaten seinen Favoriten bestimmen kann. Dieser Publikumspreis ist mit CHF 3'000.- dotiert.

Die Vaudoise wird darüber hinaus einer/einem der zehn ausgewählten Künstler den Preis der Kunstkommission der Vaudoise Versicherungen verleihen. Der Preisträger wird mit einem speziellen Kunstprojekt beauftragt, das dann in der Sammlung der Vaudoise Versicherungen ausgestellt wird.

Teilnehmende

Der Wettbewerb steht all jenen offen, die einen Beruf im Bereich bildende Kunst ausüben (Grafik, Illustration, Malerei, Fotografie etc.), ebenso wie Studierenden an Kunstschulen oder Auszubildenden in bildender Kunst.

Die Teilnahme erfolgt als Einzelperson unter dem eigenen Namen.

Kalender

Start Freitag, 26. März

Ende des Wettbewerbs Sonntag, 11. April

Bekanntgabe der 10 Finalisten Donnerstag, 15. April

Start des Publikumswettbewerbs Donnerstag, 15. April

Ende des Publikumswettbewerbs Mittwoch, 21. April

Bekanntgabe der Preisträger Donnerstag, 22. April

Weitere Auskünfte

Vaudoise Versicherungen

Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch

Nathalie Bender, Kunstkommission, 021 618 83 61, artistique@vaudoise.ch

Montreux Jazz Festival

Kevin Donnet, Communication & Relations médias, 021 966 44 39, presse@mjf.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2020 hat sie so 34 Millionen verteilt.

Das Montreux Jazz Festival

Das Montreux Jazz Festival findet jeden Sommer während zwei Wochen in der Schweiz statt, an den Ufern des Genfer Sees. Gegründet 1967 von Claude Nobs, hat sich das Montreux Jazz Festival im Laufe der Jahre zu einem unumgänglichen Ereignis entwickelt, das legendäre Geschichten und Auftritte hervorbringt. Fast 250.000 Zuschauer kommen jedes Jahr zum Festival und geniessen eine atemberaubende Kulisse, Konzerte mit renommierter Akustik und zahlreiche freie Bühnen. Mit seiner ambitionierten Programmauswahl, seiner musikalischen Vielfalt und der Qualität seines Empfangs bietet das Montreux Jazz Festival einen privilegierten Rahmen für Künstler und Publikum gleichermassen. Zu den Künstlern, die in Montreux aufgetreten sind, gehören Etta James, Bob Dylan, Prince, Elton John, Ms. Lauryn Hill, Aretha Franklin, David Bowie, James Brown, Kendrick Lamar, Leonard Cohen, Marvin Gaye, Miles Davis, Nina Simone und viele andere. Mathieu Jaton ist seit 2013 der CEO des Montreux Jazz Festivals. Für weitere Informationen: www.mjf.ch