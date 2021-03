München (ots) - Endlich Sommer-Feeling - mexikanische Strände, steigende Temperaturen, feurige Flirts und die Suche nach der großen Liebe: Am 13. Mai 2021 startet die Datingshow "M.O.M" bei Joyn PLUS+ mit einer Doppelfolge in die zweite Runde. Ein eleganter Senior und ein abenteuerlustiger Junior empfangen 14 spannende Single-Frauen unterschiedlichen Alters in Mexiko. Welche Vibes überzeugen mehr? Durch seine spontane und offene Art zieht der Junior die Frauen in Glamping-Atmosphäre und Lagerfeuer-Stimmung in seinen Bann. Der Senior hingegen weiß durch seine humorvolle Art, einen Hauch von Luxus und das gehobene Ambiente seiner Traumvilla samt Butler zu gefallen. Es ist alles angerichtet für einen spannenden Konkurrenzkampf. Kennt Liebe eine Altersgrenze oder schmilzt diese in der strahlenden Sonne Mexikos dahin?Verschiedene Generationen und ein Ziel - die Liebe im Dating-Experiment finden: Ein 31-jähriger Junior und ein 49-jähriger Senior suchen jeweils auf ihre ganz eigene Art und Weise ihre Traumfrau. Ihnen gegenüber stehen 14 Frauen im Alter von 25 bis 51 Jahren. In unterschiedlichen Challenges erkämpfen die Single-Frauen die Herzen der Männer und somit eine Suite in der Villa oder einen Platz im Glamping-Paradies. Durch das tägliche Zusammenleben mit Junior oder Senior entsteht eine besondere Nähe, in der der Funke schnell überspringt. Wie entscheiden sich Junior und Senior, wenn Single-Frauen nominiert werden müssen, um das mexikanische Paradies zu verlassen? Und wie fällt die Wahl der Frauen aus? Zählt nur die Liebe oder auch das Alter?Joyn zeigt ab dem 13. Mai 2021 die zwölf Episoden bei Joyn PLUS+. Die erste Folge steht, wie immer bei Originals, allen Joyn Nutzer*innen kostenlos zur Verfügung. Produziert wird das Dating-Experiment von der Constantin Entertainment GmbH.Über JoynDie Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Bei Fragen zur Show: PEPPERSTARK GmbH, Moritz Wacker, Tel.: +49 151 675 17006, moritz.wacker@pepperstark.dePressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 5848, vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4874450