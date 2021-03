Ab Herbst 2021 bietet der von der Steiner AG entwickelte und realisierte Businesskomplex attraktive Gewerbe-, Logistik- und Büroflächen in flexiblen Räumlichkeiten.Zürich - Der moderne Gewerbepark «Werkarena» in Basel feiert heute Aufrichte. Ab Herbst 2021 bietet der von der Steiner AG entwickelte und realisierte Businesskomplex attraktive Gewerbe-, Logistik- und Büroflächen in flexiblen Räumlichkeiten. Die künftigen Nutzer können sich auf eine hochstehende Architektur, beste Erschliessung und viel Raum für Ideen, Austausch und Produktivität freuen.

