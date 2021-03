Die Äußerungen von Olaf Scholz in der Talkshow Anne Will sorgen weiter für Wirbel in der Versicherungswirtschaft. VOTUM-Vorstand Martin Klein hat nun mit einem Brandbrief auf die Vorwürfe des Bundesfinanzministers reagiert. Seine Blick auf eine ganze Berufsbranche sei nicht nur schief, sondern gar verachtend. VOTUM-Vorstand Martin Klein verurteilt in einem aktuellen Pressestatement die Äußerungen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz in der Talkshow Anne Will scharf. "Sie stellen die gesamte Vermittlerbranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...