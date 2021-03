Dow Jones Auch für den amerikanischen Leitindex Dow Jones ging es in der vergangenen Handelswoche spürbar bergab. Nachdem der Index in der vergangenen Woche bei über 33.000 Punkten noch ein neues Allzeithoch erreichen konnte, nahmen Anleger in dieser Woche scheinbar vorerst Gewinne mit. Für Aufsehen sorgte am Donnerstag ein weiteres Mal Fed-Chef Jerome Powell, der ankündigte, bis zu einer vollständigen Erholung der Wirtschaft an der ultralockeren Geldpolitik festhalten zu wollen. Im ersten Schritt ...

