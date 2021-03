Der Schlüssel für die Beseitigung der Wirtschaftskrise liegt in der weiteren Entwicklung der Pandemie, insofern liege die Wirtschaft in den Händen der Gesundheitspolitik, gab Wifo-Chef Christoph Badelt am Freitag zu verstehen. "Für die Gesundheitspolitik heißt das 'testen und impfen'", betonte er bei der Präsentation der neuen Konjunkturprognose.Testen und impfen könne "gar nicht so teuer sein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...