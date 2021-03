Märkte am Freitag: DAX vor neuen Rekorden? - Deutsche-Wohnen-Aktie gefragt

Für den DAX geht es am Freitagmittag um zeitweise 0,8 Prozent nach oben, womit der Index aktuell im Bereich der 14.700er-Marke notiert. Gut möglich ist hier, dass in Kürze das Allzeithoch vom 18. März bei 14.804 in Angriff genommen wird und der DAX erneut Börsen-Geschichte schreibt.

Dafür spricht, dass aus den USA kommen nach wie vor starke Vorgaben. So notieren die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Freitagmittag deutlich in der Gewinnzone.

DAX +0,8% 14.737 MDAX +0,9% 31.564 TecDAX +0,8% 3.372 SDAX +1,8% 15.320 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.856

Deutsche Wohnen: Aktie im Aufwind

Am Freitagmittag gibt es im DAX 28 Gewinner und nur zwei Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Deutsche-Wohnen-Aktie (WKN: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über zwei Prozent nach oben.

Der DAX-Konzern gab am Donnerstag die Zahlen zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 bekannt. Berlins größtes Wohnungsunternehmen hat den Mietendeckel in der Hauptstadt im vergangenen Jahr deutlich gemerkt. Beim operativen Gewinn wurde auf Jahressicht ein Rückgang um 1,6 Prozent auf 544 Mio. Euro verbucht. In Zukunft will sich Deutsche Wohnen daher umorientieren und verstärkt auf Neubauten setzen.

Bildquelle: Pressefoto Deutsche Wohnen

Nike: Gegenwind aus China

Bei den ausländischen Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Nike-Aktie (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031) verfolgt, die am Freitagmittag zeitweise einen Gewinn von knapp zwei Prozent verzeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...