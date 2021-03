Palo Alto, Berlin, Golden Hearts Never Die City (ots) - Der Wettlauf zum Mars hat begonnen. Visionäre Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk arbeiten an diesem Konzept.Nun ist die Katze aus dem Sack: Das Rennen macht der deutsche Visionär, Erfinder und Uhrenkonstrukteur Heiko Saxo! Mit seiner neuen Uhrenerfindung "wölbt" sich die Zeitkurve.Die Reise zum Mars überwindet alle Anstrengungen der Konkurrenten und reduziert den Weg wesentlich. Die Zeitreise wird zum Vergnügen. Das Undefinierbare Flug Objekt begleitet Heiko Saxo durch Raum und Zeit.Bereits in seiner Kindheit kreierte das Universalgenie diverse Objekte mit Flugeinheiten. Heute sind es patentierte Motoren in Armbanduhren.Laut Saxo ist der "U.F.O. Time-Antrieb" die Berechnung zwischen Bewusstsein, Zeit und dessen Geschwindigkeit, die kontinuierlich in Beschleunigung gerät.Auf der Erde wüten Corona, Brexit, Parlamentarier Wahlen, Armut, Flüchtlinge, Umweltzerstörung, Gewalt und Korruption. Wer Angst hat auf der Erde zu verweilen oder eine neue Perspektive sucht, sollte zum Mars fliegen!GIGA GAGA - Golden Hearts Never Die City- Erste Siedlung auf dem roten Planeten! Auf dem Mars angekommen, plant Saxo die erste Kultur- und Motorsport Basis. "Hier gibt es keine Viren- nur Auto Motor und Sport, hier singen Gaga und andere intergalaktische STARS.""Ecclestone" soll die Looping-Einheit auf dem Space Circuit heißen und den Rennsport beflügeln. Nach Kalkulation von Heiko Saxo wird die Rennstrecke mit Magnet-Steilwandkurven und hypergenetischen Plasma Impulsen bahnbrechende Rekorde erzielen. Bei durchschnittlich Minus 50 Grad können dann die neu entwickelten Antriebe der "Fahrzeuge" aller Automarken erzittern. Für den Testsieger wird das Olympische Feuer entzündet und den roten Planeten ordentlich einheizen!Heiko Saxo sieht Elon Musk ganz vorn. "Wie ein Raumschiff wird der TESLA Arche emissionsfrei schwerelos schweben!"Nach Planung und dem Konzept von Heiko Saxo wird die nur ca. 8km lange Rennstrecke um den Kern der Siedlung mit Kulturzentrum, Theatersaal und Tonstudio sowie dem unbegrenzten Bio Garten als Energietrakt errichtet werden.Allen irdischen Hindernissen zum Trotz- Wird die Fiktion von Heiko Saxo umsetzbar sein?Ja, mit dem Kapital der Mitbewerber auf dem Weg zum Mars. Der Sonderbotschafter der Mobilen Kultur Dr. h.c. Heiko Saxo startet heute mit seinem U.F.O. und wird den ersten Besucher auf dem roten Planeten in der Zukunft persönlich begrüßen. Der mobile Menschheitstraum wird Wirklichkeit. In Formen, Farben, Tönen und Düften. Die architektonischen Zeichnungen von Saxo gehen mit auf die lange Reise.Auf dem Mars: "Nur mit Abstand zum Blauen Planeten- der Wiege des Lebens, aller Träume und Zuversicht- kann die Evolution den Weiterbestand feiern und die Erde neu konstruiert werden!" so Heiko SaxoLet's go www.heikosaxo.comPressekontakt:Luise Böttcher+44 7979304384Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/4874565