Dortmund (ots) -- Zusammenschluss beschleunigt Wachstumsambitionen beider Unternehmen- Technologien und Produkte ergänzen sich und schaffen Zugang zu neuen Märkten- Aufbau einer führenden Position in Europa angestrebtDortmund (ots) - Die Compleo Charging Solutions AG und die enercity AG sowie die Weidmüller Mobility Concepts GmbH & Co. KG haben gestern einen Vertrag unterzeichnet, demzufolge sich die Unternehmen Compleo Charging Solutions AG und wallbe GmbH zusammenschließen. Der Zusammenschluss wurde gestern beurkundet. Der Abschluss der Transaktion sowie die Zusammenlegung des operativen Geschäftes von Compleo und wallbe sollen noch im April erfolgen. Durch die Fusion der sich in ihren Produkten und Services ergänzenden Unternehmen soll ein großer Anbieter für Ladelösungen in Europa entstehen. Mit dem Zusammenschluss stärken Compleo und wallbe ihre führende Position auf dem deutschen Markt und in Europa.Um an dem dynamischen Markt für Elektromobilität optimal partizipieren zu können, hat sich Compleo zum Ziel gesetzt zu wachsen, das Angebot und die Produktpalette zu vergrößern sowie den europäischen Vertrieb weiter auszubauen. Das Dortmunder Unternehmen übernimmt 100 Prozent der Anteile von wallbe gegen Zahlung von circa einem Drittel an Compleo-Aktien, rund zwei Drittel werden in bar aus der bestehenden Liquidität bezahlt. Die beiden bisherigen und größten Eigentümer von wallbe, die enercity AG (rund 50 Prozent) und die Weidmüller Mobility Concepts GmbH & Co. KG (rund 26 Prozent), als auch Dr. Dominik Freund bleiben als neue Aktionäre an Compleo beteiligt."Eine flächendeckende und zuverlässige Ladeinfrastruktur sind eine Kernvoraussetzung für Verbraucherinnen und Verbraucher für den Kauf eines E-Autos. Daneben sind die möglichst einfachen, intuitiven und verlässlichen Zugänge zu Lademöglichkeiten entscheidend. Wir treiben als starkes Unternehmen aus diesen beiden Bereichen den endgültigen Durchbruch der E-Mobilität in Europa entscheidend voran und freuen uns, dass enercity und Weidmüller unsere Wachstumsstrategie weiter unterstützen", sagt Georg Griesemann, Co-CEO der Compleo AG. "Nicht Abschottung, sondern Öffnung und Kooperation von Unternehmen sowie die daraus entstehenden Vorteile für die Kunden werden letztlich erfolgsentscheidend sein", so Griesemann weiter."Die Elektromobilität wird weiterhin rasant wachsen. Wir werden auch erleben, dass sich der Markt konsolidiert, denn auch der Preisdruck wird steigen. Das durch die Fusion neu entstandene Unternehmen wird diesen Entwicklungen voraus sein. Mit der neuen Aufstellung gehen zwei Unternehmen zusammen, die sich bestens ergänzen und eine neue treibende Kraft im E-Mobilitätsmarkt schaffen", so Dr. Susanna Zapreva, Vorsitzende des Vorstands der enercity AG. Mit dem Einstieg bei wallbe im Jahr 2017 hat enercity die strategisch treibende Rolle bei der Weiterentwicklung des Geschäftes übernommen und wallbe bei der Entwicklung eines eigenen cloudbasierten Backendsystems für Installationsunternehmen sowie eines kundenfreundlichen Bezahlsystems stark unterstützt. Durch die Aufnahme der Weidmüller Mobility Concepts GmbH & Co. KG aus Paderborn im Jahr 2019 in den Gesellschafterkreis sind zudem die Grundlagen für die industrielle Massenproduktion geschaffen worden. Anschließend wurde im Jahr 2020 durch enercity die Suche nach einem Partner gestartet, der das weitere Wachstum und die strategische Entwicklung des Unternehmens unterstützen sollte. Mit Compleo ist dies nun gelungen. "Der Zusammenschluss mit Compleo ist die konsequente Weiterentwicklung der eingeschlagenen E-Mobilitätsstrategie. Beide Unternehmen zusammen haben eine bessere Zukunft vor sich als jedes einzelne", sagt Zapreva. "Wir sehen hier einen Anbieter für Elektromobilitätslösungen, der aufgrund von gebündelten Kräften optimal die Kundenbedürfnisse bedienen kann", so Zapreva.Beide Unternehmen bleiben vorerst unter eigenem Namen und in ihrer aktuellen Aufstellung am Markt. "Wir gehen gemeinsam konsequent und gestärkt diesen nächsten großen Schritt in die hochdynamischen Zukunftsmärkte der Elektromobilität", sagt Dr. Dominik Freund, geschäftsführender Gesellschafter der wallbe GmbH. "Das Team von wallbe freut sich auf die Zusammenarbeit mit Compleo. Die heutige Ankündigung beweist erneut die Stärke unserer Mannschaft und unseres Portfolios." Im Laufe der nächsten Zeit wird die künftige Ausgestaltung des Unternehmens sowie der dazugehörige Zeitplan bekannt gegeben. Die Führungsmannschaft von Compleo bleibt unverändert. Dr. Dominik Freund gestaltet als wallbe-Geschäftsführer gemeinsam mit Compleo den weiteren Erfolgsweg. wallbe-Gründer Lars Ulbricht wird nach 21 Jahren seine Position als Geschäftsführer niederlegen. Er wird für beide Unternehmen als externer Berater tätig sein. "Dass Lars Ulbricht seine umfassende Expertise und sein visionäres Denken, mit dem er wallbe gründete und 21 Jahre lang führte, als externer Berater in beide Unternehmen einbringt, um unser gemeinsames Wachstum weiterhin mit uns voranzutreiben, freut uns ganz besonders", so Dr. Dominik Freund über die geplante Aufstellung. Die Teams und damit die Arbeitsplätze in beiden Unternehmen bleiben in Gänze erhalten. Das gemeinsame Wachstum benötigt profundes Fachwissen und umfangreiche Manpower: Forschung und Entwicklung sowie die Produktion werden weiter stark ausgebaut. Die wallbe-Standorte im ostwestfälischen Schlangen sowie in der Zukunftsmeile in Paderborn bleiben bestehen. Compleo ist am eineinhalb Stunden entfernten Standort Dortmund verankert und erweiterte dort gerade seine Produktionskapazitäten."Wir sehen viele Vorteile durch das Einbringen unserer Anteile an der Firma wallbe, die Fusion der Unternehmen zu einem der europäischen Marktführer für Ladeinfrastruktur zu ermöglichen. Neben dem gemeinsamen Wachstum im Bereich rund um innovative Ladetechnik und die Abrechnungssysteme folgt nun ein nächster logischer Schritt, welcher alle beteiligten Unternehmen stärkt und die Innovationsgeschwindigkeit erhöht", so Volker Bibelhausen, Technologievorstand und Vorstandssprecher der Weidmüller Gruppe. Künftig wird Weidmüller als strategischer Partner seine Kompetenz aus den Bereichen Lade- und Installationstechnik, industrielle Connectivity sowie der Verbindungstechnik mit einbringen. "Wir freuen uns, in dieser strategischen Partnerschaft zukünftig innovative und attraktive Lösungsangebote für die Ladeinfrastruktur in Europa mitentwickeln zu können", ergänzt Bibelhausen.Mit dem Zusammenschluss wollen beide Partner starke Synergien in der Marktbearbeitung, in ihren Technologien und ihrem Know-how schaffen und für weiteres Wachstum optimal nutzen. Compleo bringt eine Technologieplattform für Ladestationen und Embedded-Software sowohl für das AC- als auch DC-Laden ein und etablierte mit der Cito-Serie als erster Player am deutschen Markt eichrechtskonforme Ladestationen im DC-Bereich. Im AC-Bereich stehen beispielweise die Duo für das Mitarbeiter- und Flottenladen und die Duo IMS-Serie für das Laden im öffentlichen Raum hoch im Kurs. Seit mehr als 11 Jahren sind die Dortmunder Technologieführer, basierend auf einem starken F&E-Fokus. Über 30.000 Ladepunkte hat Compleo bisher europaweit ausgeliefert. Compleo konnte seinen Umsatz trotz Corona-Pandemie im Vergleich zu 2019 auf 30 Millionen Euro im Jahr 2020 mehr als verdoppeln. In Europa war Compleo bereits zuvor aktiv auf Expansionskurs und baute Vertriebskooperationen in Polen, Österreich und der Schweiz auf.wallbe verfügt in seinem Portfolio unter anderem über führende Abrechnungs- und Management-Systeme für Ladeinfrastrukturen, das besonders auf die Bedürfnisse der Elektroinstallationsunternehmen zugeschnitten ist. Das Unternehmen engagiert sich stark in Zukunftsthemen wie solaroptimiertes Laden, Netzintegration. wallbe bietet zudem intelligente Ad-hoc-Bezahl- und Abrechnungsfunktionen mit Giro- und Kreditkarten an. Letzteres wird von Kunden und Verbrauchern immer häufiger angefragt. Mit 15.000 ausgelieferten Ladepunkten europaweit verfügt das Unternehmen über ein weit aufgespanntes Ladenetz. wallbe ist mit einem eigenen Team im schwedischen Malmö ansässig.