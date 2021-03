Mainz (ots) - ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 1. April 2021, 0.30 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel SchröckertSilke Schröckert und Anne Wernicke sprechen über "Honest Thief", den neuesten Actionfilm mit Liam Neeson, der sich als "ehrlicher Dieb" mit korrupten FBI-Agenten herumschlagen muss.Danach messen sich wieder einmal zwei Experten in einem Kino-Quiz: Für die Filmgorillas tritt Steven Gätjen gegen Alper Turfan von "Cinema Strikes Back" an, dem Funk-Filmmagazin auf YouTube. Die Fragen stellt - nicht immer ganz ohne Schadenfreude - Daniel Schröckert.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst, immer donnerstags gegen 0.45 Uhr.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4874651