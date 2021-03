DAX Für den DAX geht es zum ersten Mal seit einiger Zeit auf Wochensicht mal wieder bergab. Am Donnerstag musste der Leitindex sogar die Marke von 14.500 Punkten abgeben. Zunehmende Unsicherheiten in Verbindung mit der Corona-Pandemie scheinen die Anleger vorerst zum Abwarten zu verleiten. Auch das neue DAX-Schwergewicht VW musste analog zum breiten Markt in den vergangenen Handelstagen Federn lassen. Während sich die Blicke der Anleger am Donnerstag vor allem auf die virtuelle Hauptversammlung ...

