Zwar hat in den letzten Wochen die Volkswagen-Aktie dem Daimler-Papier etwas die Show gestohlen, dennoch kommen die Anteile des Premium-Autobauers 2021 auf eine beachtliche Performance von 24 Prozent. Und damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein…Aus dem schweren Tanker Daimler wird mehr und mehr ein flexibles und agiles Schnellboot. Durch die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte wird Daimler in Zukunft an Geschwindigkeit und Innovationskraft zulegen.Der Fokus der Auto-Sparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...