DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.915,00 -0,03% +4,93% Euro-Stoxx-50 3.853,83 +0,55% +8,48% Stoxx-50 3.287,43 +0,42% +5,76% DAX 14.732,80 +0,76% +7,39% FTSE 6.720,84 +0,69% +3,32% CAC 5.978,51 +0,44% +7,69% Nikkei-225 29.176,70 +1,56% +6,31% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172% -0,58

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,90 58,56 +2,3% 1,34 +23,0% Brent/ICE 63,41 61,95 +2,4% 1,46 +22,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.725,58 1.727,99 -0,1% -2,41 -9,1% Silber (Spot) 25,00 25,13 -0,5% -0,13 -5,3% Platin (Spot) 1.157,40 1.153,50 +0,3% +3,90 +8,1% Kupfer-Future 4,04 3,98 +1,7% +0,07 +14,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Etwas festere Kurse zum Start des Wall-Street-Handels erwarten Marktteilnehmer. Auf Wochensicht könnte das reichen, um den S&P-500 wieder ins Plus zu hieven. Wie bereits am Vortag im späten Geschäft zu beobachten, setzen Anleger wieder verstärkt auf Konjunkturaufschwung. Jüngste Daten stützen diese Sicht. Auch die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden zu den Beziehungen zu China werden weiterhin positiv interpretiert und fördern den Konjunkturoptimismus. Biden erklärte, er wünsche keine "Konfrontation" mit China. Es werde aber einen "scharfen Wettbewerb" geben. Auch würden die USA "darauf bestehen, dass China internationales Recht respektiert, gerechten Wettbewerb, gerechte Praktiken, gerechten Handel". In den Ohren vieler Anleger klingen diese Worte tendenziell beruhigend. Eine scharfe Konfrontation werde es eher nicht geben, so die Hoffnungen von Marktteilnehmern.

Der Aktienkurs von Blink Charging fällt vorbörslich um 3,9 Prozent. Der Anbieter von Ladestationen für Elektroautos hat im vierten Quartal zwar einen höheren Umsatz als erwartet vermeldet, jedoch lag auch der Nettoverlust über selbigen.

Progress Software steigen um 0,7 Prozent. Das Software-Unternehmen hat für das erste Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang trotz gestiegener Umsätze vermeldet, der Jahresausblick wurde jedoch angehoben.

Vuzix brechen um 13,2 Prozent ein, nachdem das Technologieunternehmen die Ausgabe neuer Aktien angekündigt hat.

Science Applications stürzen um knapp 14 Prozent ab. Der Anbieter von Informations-Dienstleistungen hat im vierten Quartal einen höheren Nettogewinn erzielt, verfehlte aber beim Ausblick die Markterwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 DE/Sartorius AG, Online-HV

14:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Online-HV

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Tele Columbus AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -7,0% gg Vm zuvor: +10,0% gg Vm 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 83,7 1. Umfrage: 83,0 zuvor: 76,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Abwärtsdelle des Vortages wird erneut zu Käufen genutzt. Momentan liefern der zur Schwäche neigende Euro wie auch der wie erhofft gut ausgefallene Ifo-Index Kaufargumente. Positiv wird zudem gewertet, dass der IWF die Wachstumsprognose für Südkorea erhöht hat. Der Bund-Future gerät mit dem guten Ifo-Index indes unter Druck. Auch der nahende Quartalsultimo hilft dem DAX. Der Ifo-Index hat per März weit kräftiger zugelegt als ohnehin schon erhofft wurde. BASF setzt sich ehrgeizige Klimaziele. Das kostet aber Geld. Der Kurs verliert 1,0 Prozent. Indus fallen nach der Kapitalerhöhung 2,5 Prozent. Um 1,5 Prozent aufwärts geht es bei Compugroup. Die Gesellschaft verdoppelt das Aktienrückkaufprogramm. ABB steigen um 2,1 Prozent dank ihres Aktienrückkaufprogramms. Eckert & Ziegler steigen um 1,2 Prozent nach einem guten Gewinnausblick. Die Zahlen von Jungheinrich kommen gut an, für die Aktie um 6 Prozent nach oben. Für die Analysten der Citi liegen die Geschäftszahlen für 2020 knapp über den Prognosen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:22 Do,18:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,1779 +0,05% 1,1784 1,1774 -3,6% EUR/JPY 129,28 +0,59% 128,72 128,51 +2,5% EUR/CHF 1,1083 +0,18% 1,1080 1,1058 +2,5% EUR/GBP 0,8562 -0,09% 0,8567 0,8568 -4,1% USD/JPY 109,76 +0,54% 109,27 109,14 +6,3% GBP/USD 1,3757 +0,13% 1,3754 1,3741 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,5446 -0,06% 6,5422 6,5488 +0,6% Bitcoin BTC/USD 53.037,25 +2,53% 52.546,50 51.636,75 +82,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich durch die Bank mit zum Teil deutlichen Zugewinnen gezeigt. Die Börsen folgten der Wall Street, wo gute Wirtschaftsdaten im späten Geschäft für Aufschläge gesorgt hatten. Der Aktienmarkt in Südkorea profitierte zudem von einer erhöhten Wachstumsprognose. Im Fokus der Anleger standen zudem die US-chinesischen Beziehungen, nachdem US-Präsident Joe Biden in einer ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt sagte, dass er keine "Konfrontation" im Umgang mit China suche. Mit Blick auf Nordkorea sagte Biden, die USA würden "angemessen antworten", wenn Nordkorea sich bei seinen Raketentests "für Eskalation entscheidet". Die chinesischen Aktienmärkte zeigten sich mit deutlichen Aufschlägen. Nach Berichten, wonach Great Wall Motor eine Kooperation bei Elektroautos mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi eingehen wolle, stieg die Aktie des Autoherstellers um 9,1 Prozent. In Tokio gehörten vor allem Auto-Aktien und Auto-Zulieferer zu den Gewinnern. So stiegen Nissan, Denso und Bridgestone um bis zu 2,6 Prozent. Für die Aktie des Herstellers von Chip-Testgeräten Advantest ging es um 4,6 Prozent nach oben. Odakyu Electric Railway stiegen um 4,0 Prozent. Der Kospi wurde gestützt von der Anhebung der Wachstumsprognose für Südkorea durch den IWF. Schiffbau- und Stahlwerte profitierten von neuen Aufträgen: Korea Shipbuilding & Offshore Engineering kletterten um 11 Prozent, Samsung Heavy Industries um 6,0 Prozent. Für die Aktien der Stahlproduzenten Posco und Hyundai Steel ging es um 3,1 bzw. 4,0 Prozent aufwärts. In Taiwan gewannen TSMC 2,6 Prozent. Nach Ansicht der Deutschen Bank ändern die erneuten Bemühungen von Intel, die Chip-Produktion auszubauen, nichts an der Führungsposition von TSMC.

CREDIT

Nur wenig verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Notierungen der Itraxx-Indizes befinden sich damit fast auf dem Stand wie zum Start der neuen Serie 35 am Montag. Lediglich im Sub Financials mache sich angesichts der stetigen Verbesserung der Konjunkturaussichten eine Tendenz zur Einengung bemerkbar. Er ging von 117 zum Roll am Montag auf nun aktuell 111 Basispunkte zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz kauft Polen-Geschäft von Aviva für 2,5 Mrd Euro

Die Allianz nimmt 2,5 Milliarden Euro für einen Zukauf in Polen in die Hand. Der britische Wettbewerber Aviva verkauft seine dortige Tochter für den genannten Betrag in bar. Der Gesamtwert von 2,5 Milliarden Euro setzt sich aus einem Kaufpreis von 2,7 Milliarden Euro und einer Dividendenzahlung von 0,2 Milliarden Euro zusammen.

BASF legt Fahrplan zur Klimaneutralität bis 2050 fest

BASF setzt sich ehrgeizige Klimaziele. Obwohl der Chemiekonzern in China einen neuen Verbundstandort bauen will und damit die Produktion deutlich ausweitet, sollen die Emissionen mit dem Treibhausgas CO2 bis 2030 gegenüber 2018 weltweit um 25 Prozent sinken, wie BASF in Ludwigshafen mitteilte. 2050 soll dann komplett klimaneutral gewirtschaftet werden.

VW fordert Schadensersatz von Winterkorn und Stadler wegen Dieselaffäre

Volkswagen macht Schadensersatzansprüche gegen den früheren Konzernchef Martin Winterkorn und den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler geltend. Der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns hat dies laut eigener Mitteilung beschlossen. Grundlage sei eine langwierige Untersuchung einer Anwaltskanzlei zu den Dieselmanipulation.

BayernLB verdient wegen Risikovorsorge und Restrukturierung weniger

Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Konzernumbau haben der BayernLB im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch beschert. Die Bank musste mehr Geld für ausfallgefährdete Kredite zurückstellen und weitere Restrukturierungskosten verarbeiten.

Bosch baut Vorstand um und ordnet Aufgaben neu

Stühlerücken beim Stuttgarter Technologiekonzern Bosch: Uwe Raschke und Michael Bolle scheiden zum 30. Juni 2021 aus der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH aus. Raschke geht in den Ruhestand, während sich Bolle künftig im Kontext High-Tech Industrie und Startups engagieren will, wie das Unternehmen mitteilte.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 26, 2021 08:27 ET (12:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.