Die Privatausgaben sind in den USA im Februar stärker als erwartet gesunken - Der US Dollar Index baut nach den Daten seine Seitwärtsbewegung um 92,80 aus - Das US Bureau of Economic Analysis berichtete am Freitag, dass das Privateinkommen im Februar auf Monatsbasis um -7,1% gesunken ist. Dieser Wert folgte auf den beeindruckenden Anstieg von 10,1 ...

