Bonn (ots) - Leere Innenstädte, sterbender Einzelhandel. Dieses Phänomen ist nicht neu. Der Abgesang der Stadtzentren hat bereits vor der Corona-Pandemie begonnen. Die Ursachen liegen unter anderem im boomenden Online-Geschäft und der damit verbundenen Pleitewelle kleinerer Einzelhändler begründet. Große Ketten laden nicht gerade zum Besuch in der Fußgängerzone ein. Jetzt trifft die Pandemie auch die Gastronomie und den Einzelhandel hart, und der Zick-Zack-Kurs der Bundesregierung trägt nicht gerade zur Verbesserung der Situation bei. Laut einer Umfrage des Handelsverband Deutschland (HDE) stehen 60 Prozent der innerstädtischen Unternehmen ohne staatliche Hilfe vor dem Aus. Der Wandel in der Innenstadt ist durch Leerstand und "Räumungsverkauf"-Schilder überall sichtbar. Wird durch Corona das Ende der Innenstädte besiegelt? Oder liegen auch Chancen im rasanten Wandel?



Markus Gürne diskutiert über die Zukunft unserer Städte mit Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Bau und Kommunales, Nicole Grünewald, Präsidentin der IHK-Köln, dem Wirtschaftswissenschaftler Christian Ruscheund mit Frank Wenzel, Geschäftsführer der Aachener Grundvermögen. Die Gesprächsrunde widmet sich der Problematik direkt an Ort und Stelle in der Kölner Innenstadt, wo im letzten Jahr noch eine Filiale des kriselnden Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof geöffnet hatte. Heute bespielt ein innovatives Start-up-Unternehmen zumindest einen Teil der leerstehenden Fläche.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4874811

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de