Wien (www.fondscheck.de) - Das Start-up Evergreen aus Leipzig hat ein eigenständiges Nachhaltigkeitsmanagement (Corporate Social Responsibility, CSR) eingerichtet und die neu geschaffene Position der CSR-Managerin mit Julia Geithner besetzt, so die Experten von "FONDS professionell".Die 30-jährige ESG-Expertin habe zuvor sechs Jahre in Amsterdam und Barcelona in der Design- und Digitalbranche gearbeitet. ...

