EANS-Hauptversammlung: Atrium European Real -2

=------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 26.03.2021 Atrium European Real Estate Limited (die "Gesellschaft") Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung Jersey, 26 März 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer und Verwalter von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt bekannt, dass bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") Beschlüsse über alle gemäß dem Rundschreiben (Circular), veröffentlicht am 10. März 2021, vorgeschlagenen Beschlüsse gefasst wurden. Die Aufschlüsselung der Anzahl der zu den jeweiligen Beschlusspunkten abgegebenen Stimmen und deren entsprechende prozentuale Verteilung (gerundet auf zwei Dezimalstellen) zeigt folgendes Ergebnis: _______________________________________________________________________________________ |Beschluss |JA-Stimmen |% |NEIN- |% |Stimmenthaltungen|% | |___________________________|___________|_______|Stimmen__|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Entgegennahme des | | | | | | | | Jahresabschlusses der |253.957.277|100,00%| 0|0,00%| 0|0,00%| | Gesellschaft zum 31. | | | | | | | | Dezember 2020 | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | Chaim Katzman als |253.152.763| 99,68%| 0|0,00%| 804.514|0,32%| | Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | Neil Flanzraich als |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | Andrew Wignall als |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | Lucy Lilley als |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | David Fox als Direktor| | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | Oren Hod als Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | PricewaterhouseCoopers| | | | | | | | CI LLP als |253.957.277|100,00%| 0|0,00%| 0|0,00%| | Abschlussprüfer der | | | | | | | | Gesellschaft | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Ermächtigung der | | | | | | | | Direktoren, die | | | | | | | | Vergütung des |253.957.277|100,00%| 0|0,00%| 0|0,00%| | Abschlussprüfers zu | | | | | | | | vereinbaren | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Erneuerung der | | | | | | | | eingeschränkten | | | | | | | | Ermächtigung der | | | | | | | | Direktoren eine Scrip |253.957.241|100,00%| 36|0,00%| 0|0,00%| | Dividende | | | | | | | | (Aktiendividende) | | | | | | | | anzubieten | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Erteilung einer | | | | | | | | eingeschränkten | | | | | | | | Ermächtigung an die |253.957.241|100,00%| 36|0,00%| 0|0,00%| | Direktoren Aktien der | | | | | | | | Gesellschaft | | | | | | | | zurückzukaufen[1] | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Erneuerung der | | | | | | | | eingeschränkten | | | | | | | | Ermächtigung der | | | | | | | | Direktoren Aktien und/|245.190.267|96,55% |8.767.010|3,45%| 0|0,00%| | oder Wertpapiere, die | | | | | | | | zur Umwandlung in | | | | | | | | Aktien berechtigen, zu| | | | | | | | emittieren | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Erteilung einer | | | | | | | | eingeschränkten | | | | | | | | Ermächtigung an die | | | | | | | | Direktoren |244.385.789|96,23% |9.571.488|3,77%| 0|0,00%| | eigenkapitalähnliche | | | | | | | | Wertpapiere zu | | | | | | | | emittieren | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| Anhang Nachstehend finden Sie Informationen gemäß § 2 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung: In der Hauptversammlung wurde der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Jersey Companies Law 1991 in der geltenden Fassung, die uneingeschränkte Ermächtigung erteilt, eigene Aktien an der Börse, auch im Wege eines öffentlichen Angebots, zu erwerben (entweder als Treasury Shares, zur Weiterveräußerung oder Übertragung oder zur Einziehung und Entwertung). Dies unter folgenden Bedingungen: 1. die maximale Anzahl der Aktien, die erworben werden dürfen, beträgt 50 Millionen Stück des Aktienkapitals der Gesellschaft; 2. der niedrigste Preis (exklusive Gebühren), der für eine Aktie gezahlt werden darf, beträgt EUR 0,01; 3. der höchste Preis (exklusive Gebühren), der für eine Aktie gezahlt werden

darf (auch in Bezug auf eine Aktie, deren Erwerb an einem beliebigen Tag vertraglich vereinbart wurde), ist jener Betrag, der dem EPRA Net Reinvestment Value ("EPRA NRV") pro Aktie entspricht, der von der Gesellschaft vor dem Datum, an dem der Erwerb der Aktien vertraglich vereinbart wurde, zuletzt veröffentlicht wurde; 4. die hiermit erteilte Ermächtigung endet mit dem Schluss der auf diese Beschlussfassung folgenden Hauptversammlung der Gesellschaft, es sei denn, diese Ermächtigung wird vor diesem Zeitpunkt durch einen außerordentlichen Hauptversammlungsbeschluss der Gesellschaft geändert, widerrufen oder erneuert, und endet jedoch in jedem Fall spätestens am 31. Juli 2022; und 5. die Gesellschaft kann einen Vertrag zum Erwerb von Aktien im Rahmen der hiermit erteilten Ermächtigung vor Ablauf dieser Ermächtigung abschließen, der erst nach Ablauf dieser Ermächtigung ganz oder teilweise ausgeführt wird, und kann einen Erwerb von Aktien in Durchführung eines solchen Vertrags tätigen, als ob die erteilte Ermächtigung nicht erloschen wäre. - Ende - Weitere Informationen: FTI Consulting: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Andrew Davis Über Atrium European Real Estate Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von über 809.000 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet. Im Januar 2020 kündigte Atrium eine neue Strategie zur Diversifizierung des Portfolios durch Investitionen in und die Verwaltung von Wohnimmobilien, mit einem Schwerpunkt auf Warschau, an. Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. [1] Bitte beachten Sie den Anhang. Rückfragehinweis: FTI Consulting: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Andrew Davis

