Baden-Baden - Die irische Sängerin Maite Kelly steht mit ihrem neuen Album "Hello!" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf dem zweiten Platz steigt der britische Musiker Sting mit seinem Album "Duets" ebenfalls neu ein. Das Album "Chemtrails Over The Country Club" der US-Künstlerin Lana Del Rey belegt ebenfalls als Neueinsteiger Platz drei. Die deutschen Single-Charts werden auch diese Woche von Tiktok-Star Nathan Evans mit "Wellerman" angeführt. Bausa & Apache 207 bleiben mit "Madonna" auf dem zweiten Rang.



Auf dem dritten Platz steigen Ufo361 & Rin mit dem Song "Low Life" neu ein. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de