FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PIXIUM VISION SA EO -,06 PXH FR0011950641
AB/FROM ONWARDS 26.03.2021 15:01 CET
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PIXIUM VISION SA EO -,06 PXH FR0011950641
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