Bundesrat gibt grünes Licht für Lobbyregister

BERLIN (Dow Jones)--Einen Tag nach dem Ja des Bundestags hat auch der Bundesrat dem Lobbyregister zugestimmt. Um das parlamentarische Verfahren noch vor Ostern abzuschließen, verzichteten die Länder auf ihre eigentlich dreiwöchige Beratungsfrist. Zuvor hatte die Union nach zähem Ringen und unter dem Druck der Masken- und Korruptionsaffäre schließlich ihren langjährigen Widerstand gegen ein Lobbyregister aufgegeben. Das Gesetz soll nun zum 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Ab dann müssen sich Interessenvertreter verpflichtend in das Register eintragen, wenn sie gegenüber dem Bundestag oder der Bundesregierung auftreten. Umfasst sind auch Kontaktaufnahmen mit Mitarbeitern dieser Organe bis zur Ebene der Unterabteilungsleitungen. Als Lobbyisten gelten Personen, Organisationen, Netzwerke oder Plattformen, die regelmäßig, dauerhaft oder geschäftsmäßig Interessenvertretung betreiben oder in Auftrag geben. Bei Verstößen drohen Geldbußen bis zu 50.000 Euro. Ausgenommen von der Vorschrift sind rein lokale Anliegen, Bürgeranfragen, Petitionen, aber auch bestimmte Stiftungs- oder Verbandstätigkeiten.

Das Lobbyregister soll das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik generell stärken. Dazu wollen Bundestag und Bundesregierung unter Beteiligung der Zivilgesellschaft auch einen Verhaltenskodex festlegen, der Vorgaben für die Ausübung der Interessenvertretung enthält.

Mehrere Wirtschaftsverbände und Aktivisten kritisierten die Regelungen aber als nicht für weitgehend genug. Von einem "halbherzigen Schritt" sprach die "Allianz für Lobbytransparenz", der neben dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) auch Transparency International und der Umweltverband WWF angehören. So fehle in dem Gesetz ein exekutiver Fußabdruck. Eine solche Nachvollziehbarkeit der Interessenvertretung in den Gesetzen hatte die SPD gefordert, sich aber gegenüber der Union nicht durchsetzen können. Auch forderten die Kritiker eine unabhängige Instanz zur Kontrolle der neuen Regelungen, etwa mit einem eigenen Lobbybeauftragten.

