Leipzig (ots) - Bei "Fakt ist!" im MDR diskutiert Moderator Andreas F. Rook mit seinen Gästen über den körperlichen und seelischen Preis der Medaillen: Montag, 29.03.2021, bereits 20.30 Uhr als Livestream unter mdr.de/fakt-ist, ab 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie nach der Sendung in der ARD-Mediathek abrufbar.Die massiven Vorwürfe gegen die Turntrainerin Gabriele Frehse in Chemnitz schlugen bundesweit Wellen. Junge Athletinnen werfen ihr Demütigungen vor. Trotz Schmerzen seien sie unter Opiaten zum Training gezwungen worden. Ein Einzelfall? Neben internationalen Missbrauchsskandalen gibt es eine Reihe von Sportlern, die sich aus dem aktiven Leistungssport zurückgezogen haben, weil Drill und seelischer Stress zu viel wurden. Noch immer ist das aber ein Tabuthema. Der Glanz der Medaillen überstrahlt am Ende Schmerz, Schweiß und Tränen.Wie viel Schinderei gehört zum Leistungssport, und wo werden Grenzen überschritten? Kann man Medaillen erkämpfen ohne all die körperlichen und seelischen Qualen?Darüber diskutiert Andreas F. Rook u.a. mit:- Sprinterin Rebekka Haase- Ex-Diskuswerfer Robert Harting- Sportjournalistin Andrea Schültke- Ex-Skispringer Sven Hannawald- und dem früheren Radsportler Jens Lehmann,der inzwischen Bundestagsabgeordneter istFakt ist! Aus Dresden"Schweiß, Schmerz und Tränen. Wo sind die Grenzen im Leistungssport?"Montag, 29.03.2021, 20.30 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-ist.Montag, 29.03.2021, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Nach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/) abrufbar.