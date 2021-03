DJ PTA-News: EMKA MEDICAL GmbH: Einladung zur Gesellschafterversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aschaffenburg (pta029/26.03.2021/16:30) - Wir laden hiermit die Gesellschafter unserer Gesellschaft zu der

am Mittwoch, den 21. April 2021, um 11.00 Uhr, in den Amtsräumen des Notars Dr. Stephan Seidl in Aschaffenburg, Friedrichstraße 19

zur Gesellschafterversammlung ein, wobei die Stimmrechte von Herrn Jean-Gérard Napoléoni, der emka TECHNOLOGIES SAS und der EMKA SA notariell nach Aschaffenburg übertragen wurden (Corona Schutzmaßnahme)

mit 4 Tagesordnungspunkten:

Tagesordnungspunkt 1

Beschlussfassung über die Teilung des Geschäftsanteil Nr. 8 der Gesellschafterliste der Gesellschaft im Nennbetrag zu 25.500,00 Eur in drei selbständige Geschäftsanteile zu 1.763,00 Eur mit der Nr. 8.1, zu 6.931,00 Eur mit der Nr. 8.2 und zu 16.806,00 Eur mit der Nr. 8.3 der neuen Gesellschafterliste, und der Zustimmung zur anschließenden Übertragung der Geschäftsanteile zu 1.763,00 Eur mit der Nr. 8.1 der Gesellschafterliste an die Gesellschaft EMKA Technologies SAS mit dem Sitz in Paris, zu 6.931,00 Eur mit der Nr. 8.2 und zu 16.806,00 Eur mit der Nr. 8.3 der neuen Gesellschafterliste an Herrn Jean-Gérard Napoleoni und der Weiterübertragung des Geschäftsanteils zu 16.806,00 Eur mit der Nr. 8.3 der neuen Gesellschafterliste von Herrn Jean-Gérard Napoleoni an die Gesellschaft EMKA SA mit dem Sitz in Paris/Frankreich

Folgender Beschlussvorschlag kommt zur Abstimmung:

Der Geschäftsanteil Nr. 8 der Gesellschafterliste der Gesellschaft im Nennbetrag zu 25.500,00 Eur wird in drei selbständige Geschäftsanteile zu 1.763,00 Eur mit der Nr. 8.1, zu 6.931,00 Eur mit der Nr. 8.2 und zu 16.806,00 Eur mit der Nr. 8.3 der neuen Gesellschafterliste aufgeteilt. Der anschließenden Übertragung der Geschäftsanteile zu 1.763,00 Eur mit der Nr. 8.1 der Gesellschafterliste an die Gesellschaft EMKA Technologies SAS mit dem Sitz in Paris, zu 6.931,00 Eur mit der Nr. 8.2 und zu 16.806,00 Eur mit der Nr. 8.3 der neuen Gesellschafterliste an Herrn Jean-Gérard Napoleoni und der Weiterübertragung des Geschäftsanteils zu 16.806,00 Eur mit der Nr. 8.3 der neuen Gesellschafterliste von Herrn Jean-Gérard Napoleoni an die Gesellschaft EMKA SA mit dem Sitz in Paris/Frankreich wird zugestimmt.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021), Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung

Beschlussvorschlag zur Abstimmung:

Das genehmigte Kapital 2020 wird mit Vollzug der Kapitalerhöhung gemäß Urkunde des Notars Dr. Stephan Seidl in Aschaffenburg vom 19.03.2021, UR.Nr. (folgt noch) aufgehoben.

Es wird ein neues genehmigtes Kapital 2021 geschaffen wie folgt: "Die Geschäftsführer sind ermächtigt, bis zum 30.06.2022 das Stammkapital ein- oder mehrmals, gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 14.480,00 Eur gegen Ausgabe neuer Geschäftsanteile zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Über den Inhalt der Gesellschafterrechte und Bedingungen der Ausgabe der neuen Geschäftsanteile entscheiden die Geschäftsführer.

Die Geschäftsführer entscheiden insbesondere, ob Stammgeschäftsanteile oder stimmrechtslose Geschäftsanteile ausgegeben werden.

Den Gesellschaftern steht bei der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen kein Bezugsrecht zu, wenn die Einlageverpflichtung im Fall der Bareinlage einschließlich Aufgeld das Einhundertfache des Nennbetrages oder mehr beträgt. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Gesellschafter zu entscheiden, wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt. Die Geschäftsführer sind berechtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern.

§ 3 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: "Die Geschäftsführer sind ermächtigt, bis zum 30.6.2022 das Stammkapital ein- oder mehrmals, gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 14.480,00 Eur gegen Ausgabe neuer Geschäftsanteile zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Über den Inhalt der Gesellschafterrechte und Bedingungen der Ausgabe der neuen Geschäftsanteile entscheiden die Geschäftsführer. Die Geschäftsführer entscheiden insbesondere, ob Stammgeschäftsanteile oder stimmrechtslose Geschäftsanteile ausgegeben werden."

Tagesordnungspunkt 3, betrifft Überträge der Georgi-Family Gesellschafter in ihre Kapital-Holdings in Form von UG's, 1:1:

Beschlussfassung über die Zustimmung zu Geschäftsanteilsabtretungen gemäß Urkunden des Notars Andreas Ocker in Berlin vom 24.02.2021, UR.Nr. 163/2021, 164/2021 und 165/2021 und vom 01.03.2021, UR.Nr. 178/2021

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte nach § 5.4 der Satzung

Beschlussvorschlag zur Abstimmung: Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung für Kreditgeschäfte (aufzunehmende wie auszugebende Kredite) ab einem Betrag von 500.000,00 Eur pro Schuldner/Gläubiger pro Kalenderjahr. Ausgenommen ist die Festlegung von Fälligkeiten bei Erwerbs- und Veräußerungsgeschäften und Stundungen von Bestandsforderungen.

Für einen aktuellen Fall der Beantragung des LfA Innovationsdarlehens in Höhe von 750.000 Eur (Dreifaches des BayMED Förderbetrages von 249.800 Eur, MED-1609-0002, Förderung vom Dez. 2016 bis Dez. 2018) wird die Genehmigung erteilt, alternatives Förderdarlehen ebenso, wenn denn in den Konditionen vergleichbar.

Beschlussfassung:

Die Beantragung des LfA Innovationsdarlehens in Höhe von 750.000 Eur, alternatives Förderdarlehen ebenso, wenn denn in den Konditionen vergleichbar, wird von der Gesellschafterversammlung genehmigt.

Ende der Versammlung gegen 12 Uhr.

EMKA MEDICAL GmbH

(Ende)

Aussender: EMKA MEDICAL GmbH Adresse: Erthalstraße 85, 63739 Aschaffenburg Land: Deutschland Ansprechpartner: EMKA MEDICAL GmbH E-Mail: info@emka-medical.de Website: www.emka-medical.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1616772600984 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2021 11:30 ET (15:30 GMT)