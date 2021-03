Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF setzt sich selbst anspruchsvolle Klimaziele. Obwohl BASF in China einen neuen Verbundstandort errichten will, sollen die Emissionen mit dem Treibhausgas CO2 bis 2030 gegenüber 2018 weltweit um 25 Prozent sinken, wie BASF in Ludwigshafen mitteilte. Im Jahr 2050 soll dann ausnahmslos klimaneutral gewirtschaftet werden. Bisher bestand das Ziel darin, das geplante Wachstum bis 2030 ohne zusätzliche CO2-Emissionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...