Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ist der Renditeanstieg schon vorbei? Die Sorgen um steigende Inflationsraten vor allem in den USA waren diese Woche jedenfalls kein großes Thema mehr, so die Deutsche Börse AG."Die Inflationssorgen sind in den Hintergrund getreten, zumindest vorerst", berichte Arthur Brunner von der ICF Bank. "Die Rentenmärkte zeigten sich ziemlich stabil." ...

