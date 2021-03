Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Start in den letzten Handelstag stabil und gewinnt 0,7%. An der DAX-Spitze können sich die beiden Fresenius-Konzerne - Fresenius und FMC - mit einem Plus von jeweils über 2% behaupten. Für Aufsehen sorgt außerdem die Allianz, die Berichten zufolge kurz vor einem milliardenschweren Zukauft in Polen steht. Im Bieterverfahren um die Lebenversicherungs-Tochter der britischen Aviva soll sich die Allianz gegen die Konkurrenten Generali und NN Group durchgesetzt haben. ...

