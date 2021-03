Nachdem wir im ersten Teil unseres Formel 1 Saisonausblicks bereits Mercedes-AMG (ISIN: DE0007100000) und Aston Martin (ISIN: GB00BN7CG237) thematisiert hatten, soll nun eine Analyse zu den Chancen von den anderen beiden unter Mercedes-Motor fahrenden Teams McLaren und Williams (ISIN: DE000A1H6VM4), sowie zum Werksteam von Renault (ISIN: FR0000131906) folgen.McLaren F1 TeamEines der wohl spannendsten Themen für die Saison 2021 dürfte die Entwicklung von McLaren sein. Das Traditionsteam, welches sich in den letzten Jahren auf der Suche nach der einst so erfolgreichen und teilweise dominanten Form befindet, konnte ja schon in der letzten Saison beweisen, dass man unter dem deutschen Teamchef Andreas Seidl Konstanz und Performance zurückgewinnen konnte und sich auf einen guten Weg befindet, an die alten Erfolge anknüpfen zu können. Die Saison 2020 beendeten die Briten auf dem dritten Platz, einem Ergebnis, mit dem vor der Saison wohl niemand gerechnet hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...