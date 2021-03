DGAP-Ad-hoc: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/2020 verzögert sich voraussichtlich bis in den Mai 2021



26.03.2021 / 18:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Eyemaxx: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/2020 verzögert sich voraussichtlich bis in den Mai 2021 Aschaffenburg, den 26. März 2021 - Bedingt durch die verschärfte Covid-19-Pandemie bestehen weiterhin Auffassungsunterschiede über die Bewertungen der Immobilienprojekte, die das Eyemaxx-Management auf Basis aktueller Sachverständigengutachten ansetzt sowie den nach Auffassung der Wirtschaftsprüfer noch weiter zu reduzierenden Wertansätzen. Die Spanne für das Jahresergebnis liegt derzeit abhängig von diesen endgültigen Bewertungsergebnissen im Bereich zwischen -28 und -35 Mio. Euro. Abhängig davon sowie von den Ergebnissen der Abstimmungen ohne Versammlung für die Anleihen 2018/2023, 2019/2024 und 2020/2025 zur beantragten Reduzierung der Mindesteigenkapitalquoten für Sonderkündigungsrechte verzögert sich die Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/2020 der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) voraussichtlich bis in den Mai 2021. Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Axel Mühlhaus

edicto GmbH

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: eyemaxx@edicto.de 26.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

