Auf Grundlage des Feedbacks aus einer Verbraucherstudie, die zu Beginn des Jahres durchgeführt wurde, hat das Unternehmen eine neue Werbekampagne für TryTAAT gestartet - eine Landingpage, über die Raucher ab 21 Jahren in den USA eine kostenlose Probepackung von TAAT anfordern können. Bei der Einführung von TryTAAT im November 2020 hat fast ein Drittel der Besucher qualifizierte Probenanforderungen eingebracht, was weit über den durchschnittlichen Konversionsraten für Landingpages liegt. Mehr als 5.000 neue qualifizierte Anfragen wurden seit Mittwoch, den 24. März auf TryTaat gestellt. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Kampagne im Rahmen seiner allgemeinen Strategie zur Förderung von Produkttests sowie zur Pflege des Markenbewusstseins fortzusetzen.

Las Vegas und Vancouver, 26. März 2021. TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT, OTCQX: TOBAF, Frankfurt: 2TP2) ("TAAT" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass am Mittwoch auf Grundlage des Feedbacks aus einer jüngsten Verbraucherstudie zu TAAT eine neue Online-Werbekampagne gestartet wurde, die sich an Raucher ab 21 Jahren in den USA wendet und deren Ziel darin besteht, auf der TryTAAT-Landingpage (http://trytaat.com) Anforderungen einer kostenlosen Packung von TAAT Original, Smooth oder Menthol einzubringen. Das Unternehmen hat über 5.000 neue qualifizierte Probenanforderungen von Anwendern aus allen berechtigten1 US-Bundesstaaten verzeichnet (Stand: Freitag, 26. März 2021), wobei die Bearbeitung dieser Anforderungen in der Woche ab Montag, dem 29. März 2021, beginnen soll. In einer Pressemitteilung vom 6. November 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es TryTAAT vor der Verfügbarkeit von TAAT in Tabakverkaufsstellen in Ohio als Strategie zur Förderung des frühen Interesses am Produkt seitens Raucher ab 21 Jahren eingeführt hat.

Zwischen dem vierten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 hat das Unternehmen mehrere Initiativen hinsichtlich der Markteinführung von TAAT ergriffen, einschließlich interner Vertriebsbestreben, der Beauftragung einer landesweit tätigen Vertriebsagentur, die über 100.000 Gemischtwarenläden in den USA direkt betreut, des Erwerbs von Videowerbeplätzen in einem Netzwerk von mehreren Tausend Tankstellen-Displays in ganz Ohio sowie der Eröffnung eines E-Commerce-Portals, über das der Großteil der Raucher ab 21 Jahren in den USA TAAT online kaufen kann. Das aktuelle Ziel des Unternehmens besteht darin, eine hohe Probenrate von TAAT-Produkten zu erreichen - sowohl um ein breites Bewusstsein zu schaffen als auch um Rückmeldungen von Rauchern ab 21 Jahren auf unterschiedlichen Märkten zu erhalten. In einem jüngsten Videoausschnitt erklärte Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, die drei wichtigsten strategischen Überlegungen hinter der Einführung des E-Commerce-Portals neben den bestehenden Kanälen, über die TAAT bezogen werden kann, wobei eine davon die Möglichkeit ist, Marktforschungsdaten zu sammeln, um potenzielle Märkte für eine zukünftige Expansion des Einzelhandels zu priorisieren. Dieser Videoausschnitt kann durch Klicken auf das Vorschaubild unten aufgerufen werden.

In einem Videoausschnitt auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens erklärt CEO Setti Coscarella die drei wichtigsten strategischen Überlegungen hinter der Einführung des E-Commerce-Portals von TAAT im ersten Quartal 2021, das zusammen mit der TryTAAT-Landingpage eine entscheidende Rolle bei der Etablierung von TAAT als legendäres Produkt und Marke bei Rauchern ab 21 Jahren in den USA spielen könnte. Um das vollständige Video aufzurufen, klicken Sie bitte auf das Vorschaubild oben oder klicken Sie auf den folgenden Link: https://youtu.be/CXeZnRmG3Lc.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Zu Beginn des ersten Quartals 2021 hat das Unternehmen eine Verbraucher-Feedback-Studie in Auftrag gegeben, die eine Stichprobe von 176 Rauchern im Alter von über 21 Jahren in Ohio umfasste, die jeweils eine Probepackung von TAAT erhielten. Durchschnittlich gaben 57 Prozent der Befragten an, dass sie TAAT in Zukunft zum aktuellen Preispunkt "definitiv" oder "wahrscheinlich" kaufen würden, während 68 Prozent der Befragten, die TAAT Menthol probiert hatten, ebenfalls diese Antworten ausgewählt haben. Diese Erkenntnisse spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Werbemodells, das das Unternehmen seit dieser Woche einsetzt. Dies spiegelt die Wichtigkeit wider, bei jeder neuen Einführung von TAAT das Feedback der Verbraucher zu sammeln und darauf zu reagieren. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin Packungen von TAAT in den gesamten USA über unterschiedliche Kanäle zu vertreiben, um die Bekanntheit der Marke passiv zu steigern und Rückmeldungen von Rauchern ab 21 Jahren zu sammeln, die nützliche Kennzahlen für die Optimierung potenzieller zukünftiger Markteinführungen auf neuen Märkten liefern könnten.

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, sagte: "Wir haben bis dato eine beträchtliche Dynamik bei den Rauchern in den USA erreicht, da viele TAAT als eine bessere Wahl im Vergleich zu traditionellen Tabakzigaretten erkannt haben. Dies erfolgte durch eine Kombination aus passiven Aufklärungskampagnen, die sich an Raucher ab 21 Jahren wendeten, sowie durch Promotionen, die zum Kauf auf dem E-Commerce-Portal oder zur Anforderung einer kostenlosen Probepackung auf TryTAAT aufforderten. Unser Ziel bei den beiden letztgenannten Initiativen besteht darin, Rauchern eine Packung in die Hand zu geben. Unabhängig davon, wie informativ unsere Botschaften und Anwenderberichte auch sein mögen - wir sind davon überzeugt, dass ein gewisser Prozentsatz der Raucher ab 21 Jahren, nachdem sie TAAT probiert haben, aufgrund einer positiven Erfahrung für einen regelmäßigen Kauf überzeugt wird. Dieses Gefühl wurde von der Mehrheit der Befragten in unserer Verbraucher-Feedback-Studie geteilt, insbesondere von denen, die TAAT Menthol probiert haben. Nun, da wir eine bessere Vorstellung davon haben, was am besten funktioniert, steigern wir unsere Werbepräsenz, um den Datenverkehr auf TryTAAT zu erhöhen, und haben seit Mittwoch spektakuläre Ergebnisse mehr als 5.000 neue qualifizierte Probenanfragen verzeichnet. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Fortsetzung dieser Strategie die rund 40 Millionen Tabakraucher in den USA besser erreichen können, damit sie über eine bessere Wahl informiert werden und Zugang dazu erhalten."

Quellen

1 - Da der rechtliche Status von TAAT je nach Rechtsgebiet variieren kann, kann das Unternehmen nur Bestellungen und Musteranfragen für TAAT annehmen und erfüllen, die online mit Lieferadressen in Rechtsgebieten getätigt werden, die von den Rechtsberatern des Unternehmens genehmigt sind.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD.

"Setti Coscarella"

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

mailto:investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE ("CSE") UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur möglichen Einführung von Beyond Tobacco: mögliche Reaktionen auf TAAT-Musterproben von Rauchern ab 21 Jahren, zukünftige Performance von TAAT in den Vereinigten Staaten. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Taat Lifestyle & Wellness Ltd. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57522Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57522&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87320L1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA87320L1031