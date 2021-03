TORONTO, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stibo DX und Sophi.io arbeiten gemeinsam daran, Sophi, die Automatisierungs-, Prognose- und Optimierungstools von The Globe und Mail, in CUE, die Publishing-Plattform von Stibo DX, zu integrieren. Dabei wird Sophi eine native Erweiterung der Benutzeroberfläche von CUE.

"In die offene und erweiterbare Publishing-Plattform CUE sollen erstklassige Tools integriert werden. So ein Tool ist die KI-Engine Sophi, die The Globe and Mail, einem langjährigen Kunden von Stibo DX, gehört. Sophi ermöglicht es CUE-Benutzern, basierend auf Echtzeitdaten und -erkenntnissen intelligentere Inhaltsentscheidungen zu treffen", so Mark van de Kamp, Chief Innovation Officer von Stibo DX.

Sophi.io ist eine Suite von KI-Lösungen, darunter Sophi Automation , die Inhalte autonom kuratiert, um Webseiten zu optimieren, und Sophi Analytics , die Nachrichtenredaktionen und Content Publishern bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützt. Das Sophi-Team entwickelt in Zusammenarbeit mit jedem Kunden einen individuellen Sophi-Score, um sicherzustellen, dass jeder Inhalt den Wert, den er zu den gewünschten Geschäftsergebnissen des Kunden beiträgt - beispielsweise durch die Steigerung der Konversionsrate, der Kundenbindung und der Interaktion -, angemessen widerspiegelt. All diese Funktionen werden dem weltweiten Kundenstamm von Stibo DX bald als nahtlose Add-on-Erweiterungen zur Verfügung stehen.

"Als Herausgeber mit jahrelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Stibo DX versteht The Globe and Mail die Anforderungen sowohl von Stibo DX als auch seiner Kunden", so Phillip Crawley, Herausgeber und CEO von The Globe and Mail. "Diese neue Partnerschaft zwischen Stibo DX und Sophi baut auf diesem Verständnis auf und bietet den zahlreichen Kunden von CUE auf der ganzen Welt - von Medienorganisationen bis hin zu inhaltsorientierten Marken - eine benutzerfreundliche, hochmoderne Automatisierung und Predictive Analytics."

"The Globe and Mail ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein geschätzter Kunde von Stibo DX. Diese neue Dimension unserer Partnerschaft baut auf einer soliden Grundlage auf", so van de Kamp. Im Jahr 2017 organisierte The Globe die Benutzerkonferenz von Stibo DX an seinem Hauptsitz in Toronto, Kanada.