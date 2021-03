Smart Healthcare: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens

Die voranschreitende Digitalisierung macht sich in immer mehr Teilen unseres Alltags bemerkbar. Auch im Gesundheitswesen hat der technologische Fortschritt enormes Potenzial, zur Bewältigung von wachsenden Herausforderungen wie alternden Gesellschaften oder den ausufernden Gesundheitskosten beizutragen.

Ungeahnte Möglichkeiten

Derzeit führen Mobilfunkunternehmen in vielen Teilen der Welt das mobile Internet der 5. Generation ein. Genauso wie 1G, 2G, 3G oder 4G bietet nun auch 5G der Technologiegemeinde ganz neue Möglichkeiten. Roboter werden in Echtzeit miteinander kommunizieren können. Die von Computern verarbeiteten Datenmengen werden noch größer. In Bereichen wie dem Internet der Dinge (IoT), Big Data und der Künstlichen Intelligenz (KI) tun sich dank eines schnelleren mobilen Internets ganz neue Welten auf.

Diese Möglichkeiten dürften in Zukunft immer mehr dazu eingesetzt werden, Krankheiten schneller zu erkennen oder besser zu behandeln. Smart Healthcare bahnt sich seinen Weg. Neue Technologien können nicht nur Ärzten bei der Behandlung von Patienten helfen, sondern ganze Gesundheitssysteme entlasten. Der Einsatz von Maschinen in Krankenhäusern kann das übermüdete Personal entlasten und auf diese Weise menschliche Fehlerquellen eliminieren. Schon heute werden Chirurgieroboter für minimal-invasive Eingriffe eingesetzt.

Darüber hinaus können Menschen auf dem Land mithilfe der Telemedizin auf eine bessere Gesundheitsversorgung hoffen. Smartwatches und andere Geräte würden den Ärzten wichtige Daten wie Gewicht oder Blutdruck liefern. Eine räumliche und/oder zeitliche Trennung zwischen Patient und Arzt könnte in Zeiten von Pandemien auch in der Stadt angebracht sein. Auch die Versicherungsbranche ist ein großer Fan von Smart Healthcare. Die gesammelten Daten können den Versicherungsunternehmen dabei helfen, Risiken für Patienten noch besser abschätzen zu können.

