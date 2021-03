Roku (WKN:A2DW4X) wird an diesem Wochenende eine neue Serie auf dem Roku Channel vorstellen. Nicht irgendwelche Exklusivrechte an einer alten Serie wie 24 oder Xena: Warrior Princess, sondern eine echte Premiere. Roku wird der exklusive Vertrieb der brandneuen Serie Cypher sein, die am 19. März debütiert. Dieser Schritt stellt einen großen Schritt für Roku dar, um den Roku Channel zu einem attraktiveren Ziel zu machen, sowohl auf als auch außerhalb der eigenen Geräte. Und es ist nur die erste von ...

