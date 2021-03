Mit dem Oneplus 9 Pro hat der Smartphonehersteller ein neues Topmodell im Portfolio, das sich hinter der High-End-Konkurrenz nicht verstecken muss. Trotz verbesserter Kamera und ausgezeichnetem Display bleibt es auf dem Preislevel des Vorgängers. Der Smartphone-Hersteller versucht in diesem Jahr mit seiner 9er Serie etwas Neues und kooperiert mit dem schwedischen Kamerapionier Hasselblad, um sich endgültig an die Smartphone-Kamera-Elite heranzutasten. Wie gut das mit der ersten Generation der Partnerschaft gelingt und was das Oneplus 9 Pro sonst noch drauf hat, erklären wir im Test. Oneplus 9 Pro: Verarbeitung und Design Oneplus 9 ...

