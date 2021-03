Angst vorm Börsencrash? Geht vielen so. Einige Aktien haben sich zwar von dem Absturz vor rund einem Monat erholt, aber irgendwie läuft es immer noch nicht so richtig rund. Die Bullen scheinen nicht überzeugt zu sein, und die Anleger wollen Sicherheit - Wachstum ist gerade nicht so gefragt. Wer ebenfalls von einer offensiven zu einer defensiven Strategie vorgehen will, sollte vielleicht in Erwägung ziehen, sich Titel aus dem Portfolio von Warren Buffetts Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) anzuschauen. ...

