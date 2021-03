Palladium, Gold und Öl im Fokus

Rohöl

Nachdem es für die Rohölpreise monatelang immer nur steil nach oben ging, setzten die Kurse in der vergangenen Woche zeitweise deutlich zurück. Ein Grund für die jüngste Korrektur dürfte der gestiegene Wechselkurs des US-Dollar gewesen sein. Da Rohöl in US-Dollar gehandelt wird, macht ein höherer Dollar-Kurs Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Ein anderer Grund dürften die in einigen Teilen der Welt nur schleppend verlaufenden Impfstoff-Kampagnen sein.

Brent-Chart: Börse Stuttgart

So steuert mit Deutschland eine der führenden Volkswirtschaften auf eine Ausweitung der Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie zu. Die Hoffnungen auf eine schnelle Konjunkturerholung und eine stärkere Nachfrage nach Rohöl haben damit einen kleinen Dämpfer erhalten. Auf der anderen Seite gibt es aber weiterhin gute Gründe, warum es für die Rohölpreise mittel- und langfristig weiter aufwärts gehen dürfte.

So sieht derzeit alles danach aus, dass sich die Wirtschaftsaktivität in den beiden größten Industrienationen USA und China schneller als erwartet erholt. Die weltweit drittgrößte Volkswirtschaft Japan scheint ebenfalls überraschend zügig aus der Corona-Krise zu kommen, wie die im Februar von der Regierung in Tokio veröffentlichten vorläufigen Zahlen zum Wirtschaftswachstum im dritten und vierten Quartal 2020 gezeigt haben. Auch das gestiegene Interesse von Investoren und Privatanlegern am schwarzen Gold als zyklische Finanzanlage spricht für weiter steigende Rohölpreise.

