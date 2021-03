Viele meiner Lieblingsaktien sind so hoch gestiegen, dass ich sie derzeit eher nicht kaufen würde. Gleichzeitig sind die Aktienkurse einiger starker Unternehmen in den letzten Wochen gesunken - und zwar aus den falschen Gründen. Insbesondere juckt es mich in den Fingern, meinen Anteil an Fiverr International (WKN: A2PLX6) aufzustocken. Was ist so toll an Fiverr? Fiverr ist ein wichtiger Player in der sogenannten Gig-Economy, in der Auftraggeber und Freelancer miteinander in Kontakt treten. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...