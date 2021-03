BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungsministerin Anja Karlizek hält Öffnungskonzepte für die coronabedingt eingeschränkten Hochschulen für nötig. Inzwischen gehe man ins dritte Online-Semester. "Das bedeutet eine immense Belastung für alle", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Denkbar seien etwa Modellversuche, bei denen Erstsemester nach Tests zu Präsenzveranstaltungen in die Hochschulen kommen könnten.

Karliczek rechnet damit, dass Studenten dann im nächsten Wintersemester wieder zurück an die Universitäten können: "Immer vorausgesetzt, diese Pandemie nimmt nicht einen neuen dramatischen Verlauf, gehe ich davon aus, dass im Wintersemester wieder in den Normalbetrieb an den Hochschulen zurückgekehrt werden kann."/and/DP/zb