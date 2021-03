Versetzt dich der Gedanke, dein Geld zu investieren, in totale Panik? Mach dir keine Sorgen - du bist nicht allein. Ich hatte früher selbst schreckliche Angst zu investieren, bis ich es schließlich geschafft habe, mein Gehirn zu trainieren, weniger ängstlich zu sein. Und obwohl es nicht einfach ist, unsere Ängste zu überwinden, ist die Realität, dass wenn du dich von deinen Bedenken vom Investieren abhalten lässt, du dich in eine Position bringen könntest, in der du deine finanziellen Ziele nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...