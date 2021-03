Unterföhring (ots) - Frühlingsgefühle zur Prime-Time: "Promis unter Palmen"-Star Claudia Obert ist eine Frau, die weiß was sie will. Und ein neuer Lebensgefährte steht ganz oben auf ihrer Liste! Zehn außergewöhnliche Single-Männer zwischen 24 und 74 buhlen in "Claudias House of Love" um die Gunst der taffen Businessfrau. SAT.1 zeigt das Joyn Original als Free-TV-Premiere ab 30. März 2021 immer dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.Wie es um den Sex-Appeal, die Intelligenz und den Humor der Verehrer wirklich steht und ob sie überhaupt zum glamourösen Lifestyle der Luxus-Venus passen, testet Claudia Obert in den so genannten "Love Challenges". Wer mit seiner Balz überzeugt, erhält den goldenen Champagner-Kelch und darf sich über ein aufregendes Einzeldate mit der Hausherrin freuen. Charme-Nieten müssen ihrer potentiellen großen Liebe Adieu sagen und das gemeinsame Liebesnest verlassen. Drei Galane stehen am Ende im Finale. Wer wird sich den ersten Platz im Herzen der Fashion-Lady sichern?Diese zehn Single-Männer wollen Claudia Obert erobern:Aytunc (32, Maschinenanlagenführer, Lindlar), Claude (44, Geschäftsführer einer Dating-App, Regensburg), Didi (31, Co-Geschäftsführer eines Modegeschäfts, Berlin), Gerd (72, Kulturgastronom, Neunkirchen), Kai (47, Office Manager einer Hotel- und Restaurantgruppe, Palma/Spanien), Mario (24, Student, Köln), Nikolai (74, Bildhauer, München), Thomas Mario (35, selbstständiger Barkeeper, Nürnberg), Toni (56, Gastronom, Düsseldorf) und Torsten (53, Fuhrunternehmer, Norderstedt).Die Dating-Show "Claudias House of Love" wird produziert von Endemol Shine Germany und lief im Januar 2021 erstmals auf Joyn PLUS+."Claudias House of Love" - ab 30. März 2021 immer dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen und als Free-TV-Premiere in SAT.1.Pressekontakt: Barbara Stefaner, Communications & PR, News, Sports, Factual & Fiction, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128, email: barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & Editing, Kathrin Baumann, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170, email: kathrin.baumann@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4875504