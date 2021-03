DJ Fitch bestätigt Zypern-Rating mit "BBB-"

FRANKFURT (Dow Jones)--Fitch Ratings hat das langfristige Emittenten Ausfall-Rating in ausländischer Währung Zyperns mit "BBB-" und stabilem Ausblick bestätigt. Die Einstufung Zyperns spiegle die institutionelle Stärke des Landes wider, die durch das Pro-Kopf-BIP und die Governance-Indikatoren unterstrichen werden. Diesen Stärken stünden aber bilanzielle Schwächen gegenüber, insbesondere die hohe Staatsverschuldung und ein schwacher Bankensektor. Der Tourismus wurde 2020 laut Fitch besonders hart getroffen, da die Touristeneinnahmen um 85 Prozent zurückgingen. Fitch prognostiziert eine Erholung des Wachstums auf 3,5 Prozent in diesem Jahr und 4,3 Prozent im kommenden Jahr 2022, was weitgehend der Dynamik in der Eurozone entspricht und von der aufgestauten Konsumnachfrage angetrieben werden sollte.

