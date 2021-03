DJ Fondsgesellschaft Deka will den Daimler-Aufsichtsrat nicht entlasten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fondsgesellschaft Deka will den Aufsichtsrat der Daimler AG auf der Hauptversammlung am kommenden Mittwoch nicht entlasten. Der Großinvestor begründet das unter anderem mit der "verpatzten Nachfolgeregelung" an der Spitze des Aufsichtsrates. Fondsmanager Ingo Speich sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: "Das hätte Daimler sehr viel vorausschauender planen können".

"Nachfolger von Manfred Bischoff wird mit Bernd Pischetsrieder jemand, der von vornherein nur ein Mann des Übergangs sein kann. Das ist schade", sagte er. Gerade jetzt, wo das neue Management um Ola Källenius einen "Superjob" mache und endlich die Aktionäre in den Fokus gerieten, wäre Kontinuität wünschenswert.

