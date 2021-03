(Meldung mit Angaben der Kapo Bern ergänzt) Bern (awp/sda/awp) - Erneut ist im Kanton Bern eine Handy-Antenne abgebrannt. Dieses Mal war ein Sendemast des Mobilfunk-Anbieters Sunrise in Thun betroffen. Und wieder sieht es nach Brandstiftung aus. Die Meldung über den Brand an der Seestrasse sei am Sonntagmorgen kurz nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...