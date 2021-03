von Julia Gross und Sabine Gusbeth, €uro am Sonntag Dass sein letztes Jahr an der Spitze des Merck-Konzerns so turbulent sein würde, damit hat Stefan Oschmann sicher nicht gerechnet. Doch der jahrelange Umbau zu einem Wissenschafts- und Technologiekonzern hat sich in der Corona-Krise bewährt. ...

