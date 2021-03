London (ots/PRNewswire) - Medienberichte bestätigen, dass 49 Mio. US-Dollar für die Verbesserung des Wassersektors bereitgestellt werden, um für 64 % der Bevölkerung von Mosambik, die mit der Wasserversorgung zu kämpfen hat, den Zugang zu Wasser sicherzustellen, https://clubofmozambique.com/news/more-than-us49-million-to-improve-water-sector-187523/Das Thema des UN-Weltwassertags 2021 lautet "Valuing Water" (Wasser wertschätzen). Es soll zu der Überlegung anregen, dass "der Wert von Wasser viel höher ist als sein Preis". Der Weltwassertag konzentriert sich auf das 6. Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, nämlich, bis 2030 lebensrettendes sauberes Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene für alle sicherzustellen.In Mosambik sagte Wayne Landsberg, der Gründer von Spartan Drilling Services (SDS): "Zusammen mit seinem Hauptkunden hat SDS 100 Bohrlöcher repariert und wiederhergestellt, von insgesamt 200, bei denen die Verstopfung beseitigt werden muss." Er ergänzt: "Wir sind oft die ersten, die reagieren, und unser schnelles Handeln gibt den Gemeinden einen gewissen Anschein von Normalität zurück. SDS versteht die wahre Geschichte menschlicher Verbindungen, Gedanken und Gefühle über die Werte Wasserversorgung und Bergbau in Afrika." https://www.youtube.com/channel/UCd28a6wehRLjZALw0HEEXXwUnsere Fallstudie über Mosambik berichtet: 3 Zyklone ruinierten 136.755 ha Ernten, zerstörten 9 Schulen und beschädigten mindestens 17 weitere Schulen und 11 Krankenhäuser. 1.069 Häuser wurden ganz, 3.343 weitere teilweise zerstört und 1.500 Häuser wurden überflutet. (Quelle: INGD). Das Ausmaß der Verwüstungen durch den Klimawandel wurde auf Satellitenbildern festgehalten und über die Medien auf der ganzen Welt gezeigt.Die Zyklone wirkten sich auf den Grundwasserspiegel aus und verstopften und verunreinigten mehr als 700 Bohrlöcher, die das einzige saubere Wasser liefern. Die Bohrlöcher wurden größtenteils unbrauchbar gemacht. Im Januar 2021 waren in Zentralmosambik über 15.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht, nachdem ihre Häuser durch den Zyklon Eloise verwüstet worden waren.SDS gehörte zu den "Ersthelfern", die sich durch schwieriges Gelände bewegten, wo Straßen und Felder zu Schlammsümpfen geworden waren und die Dorfbewohner in Obdachlosigkeit und Verzweiflung gestürzt hatten. SDS begann mit der mühsamen Reparatur und Instandsetzung der Bohrlöcher, hauptsächlich in der Provinz Tete, wo sie Wohnungen vorfanden, die von wirbelndem Wasser umgeben waren, das nicht trinkbar war. Da der Mensch ohne Wasser nicht länger als 3 Tage existieren kann, stellte SDS das Trinkwasser sofort wieder her.SDS setzt seine gesamte Belegschaft ein, um in den zerstörten Gemeinden bei der Reparatur von Bohrlöchern und der Wiederherstellung der Wasserversorgung zu helfen. Ziel ist es, schnell wieder sauberes Wasser bereitzustellen und den Gemeinden zu ermöglichen, ihr Leben und ihre Lebensgrundlage wiederzuerlangen.SDS führt zur Stärkung der Region in der Regel gleichzeitig Wasser- und Erkundungsbohrungen durch, sowohl in Greenfields als auch in bestehenden Bergbaubetrieben; dabei werden verschiedene Bohrmethoden eingesetzt, und zwar Schnecken-, Luftkern-, Diamantkern- und Umkehrumlauf-Bohrungen, einschließlich Niveauregulierung im Umkehrumlauf.SDS setzt für die Bohrlochsanierung das ganze Jahr 2021 hindurch Spezialistenteams ein, die mit Mut und Selbstdisziplin unter schwierigen Bedingungen arbeiten, um für Mosambik und für Afrika das Beste herauszuholen.Informationen zu Spartan Drilling ServicesSpartan Drilling Services (SDS) wurde im Jahr 2016 gegründet und hat humanitäre und ökologische Werte mit der Fähigkeit, sich in unsicherem Terrain zurechtzufinden. Das Unternehmen bietet internationalen Geldgebern sowie Kunden in Mosambik, die Trinkwasser und/oder Bohrungen zur Mineralexploration benötigen, schlüsselfertige Bohrlösungen. Beide Dienstleistungen sind für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (SHE) zugelassen und miteinander verbunden, da der Bergbausektor einen wichtigen Beitrag zur Wasserversorgung, zur wirtschaftlichen Stärkung und zum Umweltschutz leistet. SDS ist nun auch im Vereinigten Königreich registriert. https://www.youtube.com/channel/UCd28a6wehRLjZALw0HEEXXwPressekontakt:wayne@spartandrillingservices.comtrevor@spartandrillingservices.comwww.spartandrillingservices.comspartandrillingservices worldwaterday UNSDGS commonwealthcharter parisagreement climatechange worldvisionVideo - https://www.youtube.com/watch?v=5BoPjiJCgAgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1475582/Spartan_Drilling_Services_Borehole.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1475581/Spartan_Drilling_Services_Water.jpgOriginal-Content von: Spartan Drilling Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154469/4875720