Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das HUAWEI AppGallery Connect Academy Live-Event, das am 31. März 2021 ab 11:00 UTC+02:00 Uhr stattfindet, bietet den Teilnehmern die Möglichkeit zu lernen, wie sie die globalen Vertriebsmöglichkeiten von AppGallery voll ausschöpfen können, um sich vom Wettbewerb abzuheben, ihre Nutzerbasis zu vergrößern und ihre Apps zu kommerzialisieren.Der Erfolg einer App hängt nicht nur davon ab, welchen Wert sie den Nutzern bietet, sondern auch, wie effektiv sie diese erreicht. Wie gewinnt man die meisten Nutzer? Wie erreicht man eine Zielgruppe mit optimaler Präzision? Wie kann man die Wertschöpfung verbessern und gleichzeitig mehr Nutzer gewinnen?Die App-Service-Plattform HUAWEI AppGallery Connect soll App-Entwicklern dabei helfen, eine bessere Effizienz bei Entwicklung und Betrieb zu erzielen, ein breiteres Spektrum an Nutzern anzuziehen und mehr Umsatz zu generieren. Sie bietet End-to-End-Services für jeden Entwicklungsschritt von der Idee zur Entwicklung der App, vom Vertrieb bis hin zu Betrieb und Analyse.Arbeiten Sie mit AppGallery Connect zusammen, um Ihr Geschäft auszubauen. Nutzen Sie die internationale Verbreitung Ihrer App und den breiten Support für verschiedene Geräte.Als globaler Top-3-App-Marktplatz hat HUAWEI AppGallery bis Ende 2020 über 530 Millionen Monthly Active Users (MAU) in über 170 Ländern und Regionen gewonnen. Weltweit haben sich 2,3 Millionen Entwickler mit AppGallery zusammengeschlossen und erreichten allein im Jahr 2020 384 Milliarden App-Distributionen auf AppGallery.Neben der App-Distribution kann AppGallery Connect auch umfangreiche Betriebs- und Entwicklungsservices anbieten, um den Geschäftserfolg zu steigern.A/B Tests: Führen Sie Gruppenexperimente durch, um die beste Variante für Apps zu ermitteln.Ein App-Entwicklungsteam teilte die Benutzer in zwei Gruppen auf, um festzustellen, ob eine neue Funktion die Einbindung der Benutzer fördern könnte. Mit Hilfe von A/B-Testing fand das Team heraus, dass die neue Funktion für die Nutzer attraktiv ist, und stellte sie schließlich für alle bereit. Das erwies sich als richtig, denn die tägliche Aktivitätsdauer der Nutzer stieg um 15 %.Fernkonfiguration: Ändern Sie, wie die App aussieht und funktioniert, ohne dass Benutzer die App aktualisieren müssen.Sleep Sounds ist eine App, die Schlaflieder und natürliches Hintergrundrauschen bereitstellt, um den Benutzern das Einschlafen zu erleichtern. Das Team von Sleep Sounds nutzte den Fernkonfigurationsdienst, um Änderungen an seiner App vorzunehmen, ohne dass eine neue Version veröffentlicht werden musste. Nur zwei Wochen nach der Nutzung des Dienstes verzeichnete Sleep Sounds einen Anstieg der Nutzerzahlen um 8 % und eine Steigerung der Nutzerbindung um 10 %.App Linking: Bieten Sie einen konsistenten Link-Zugang über Plattformen und Versionen hinweg, um höhere Konversionsraten zu erzielen.Wenn ein Unternehmen eine Werbeaktion in seiner App plant, kann App Linking ihnen beispielsweise dabei helfen, den Werbelink auf einer Vielzahl von Werbeplattformen zu platzieren. Durch Antippen eines Links kann der Benutzer direkt auf die Inhalte in der App zugreifen. Hat ein Benutzer die App nicht installiert, wird er zum Download und zur Installation an die HUAWEI AppGallery weitergeleitet.App Messaging: Senden Sie kontextabhängige Nachrichten, um Benutzer einzubinden.Mit der App "Call Screen" können Benutzer aus einer Reihe von angepassten Skins für eingehende Anrufe wählen. Die Entwickler stellten fest, dass einige der neuen Skins, die sie veröffentlicht hatten, nicht von vielen Benutzern heruntergeladen wurden. Daher nutzten sie den App Messaging-Dienst, um die Benutzer über neu verfügbare Skins zu informieren, nachdem sie die Zustimmung der Benutzer eingeholt hatten. Der Service trug dazu bei, die Anzahl der App-Nutzer in nur drei Wochen um 11% zu erhöhen.AppGallery Connect Academy Live: We Connect, You GrowUm mehr über den Betrieb und die Entwicklungsservices in AppGallery Connect zu erfahren, besuchen Sie bitte "AppGallery Connect Academy Live" am 31. März 2021 ab 11:00 UTC+02:00 Uhr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1474647/1.jpgPressekontakt:Vivian LinVivian.lin@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Consumer Business Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111965/4875727