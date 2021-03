Leipzig (ots) - Ab dem 29. März können Musikfans entscheiden, wo der 30. MDR-Musiksommer eröffnet wird. Der Gewinnerort wird am 12. April bekanntgegeben. Als Veranstaltungsort für das stimmungsvolle Eröffnungskonzert am 19. Juni stehen Hoyerswerda, Merseburg oder Torgau zur Wahl.Die drei Orte für die Finalrunde hat die MDR-Jury aus insgesamt 20 Bewerbungen für die Eröffnung des MDR-Musiksommers ausgesucht. Dabei ging es neben der Erfüllung formaler Kriterien für die Durchführung des Events auch um die Kreativität der Bewerbungen. Musiksommer-Manager Oliver Jueterbock: "Angesichts der vielseitigen Bewerbungen hatte die Jury die sprichwörtliche Qual der Wahl. Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die mitgemacht haben: Es waren viele interessante neue Spielstätten dabei, die wir uns in den nächsten Jahren sicherlich genauer anschauen werden. Für unsere Jubiläumsausgabe 2021 haben uns Hoyerswerda, Merseburg und Torgau die besten Voraussetzungen geboten. Nun sind die Musikfans gefragt, für ihre Favoriten zu stimmen."Natürlich stehen in diesen Zeiten sämtliche Veranstaltungen auch weiterhin unter dem Vorbehalt des jeweiligen regionalen Infektionsgeschehens und werden mit sorgfältigen Hygienekonzepten geplant.Das Publikumsvoting läuft vom 29. März bis 11. April auf www.mdr-klassik.de.Mit Merseburg und Torgau sind zwei geschichtsträchtige Orte dabei: Die Stadt an der Saale feiert "1000 Jahre Domzauber" und lockt mit dem wunderschönen Schlossgarten, Torgau punktet mit dem prächtigen Marktplatz und seiner besonderen Stellung in der Musikgeschichte. Hoyerswerda wiederum steht für die Moderne: Als Zeugnis der DDR-Industriekultur sowie mit seiner Tourismusentwicklung nach der Wiedervereinigung.Zu seinem Jubiläum soll der MDR-Musiksommer am 19. Juni mit traumhaft schöner Filmmusik vom Kinoklassiker bis zum Serienhit eröffnen. Der Konzertbesuch wird für alle Gäste frei sein. Und alle, die nicht live vor Ort dabei sein können, müssen nicht auf den MDR-Musiksommer verzichten: Der MDR überträgt live im Hörfunk und im Netz sowie zeitversetzt im Fernsehen.Seit 1992 bringt der MDR-Musiksommer von Juni bis August herausragende Konzerte in die mitteldeutschen Regionen und begeistert Musikfans von Arendsee bis Bad Elster, von Görlitz bis Eisenach. Inzwischen kann das Festival auf rund 1.800 Veranstaltungen in mehr als 300 Spielorten zurückblicken.Das komplette Jubiläumsprogramm mit allen Events vom 19. Juni bis zum Festivalabschluss am 4. September ist auf www.mdr-musiksommer.de zu finden. Karten sind erhältlich bei der Tickethotline (0341) 94676699 und unter www.mdr-tickets.de.Pressekontakt:Susanne Odenthal, MDR KLASSIK, Tel. (0341) 300 8631 bzw. susanne.odenthal@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4874993