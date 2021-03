Trotz erneut verschärfter Kontakt- und Reisebeschränkungen infolge eines Wiederaufflammens der Corona-Pandemie hält Airbus an ihrem Ziel fest, auf mittlere Sicht die Krise vollständig zu überwinden. Im zweiten Halbjahr glaubt man an eine Wende zum Besseren. Airbus hatte im vorigen Jahr erneut tiefrote Zahlen geschrieben - für 2021 ist man verhalten optimistisch. Airbus arbeitet daran, die Netto-Barmittel schrittweise zu erhöhen, um alsbald den früheren Puffer zu erreichen. Auf mittlere Sicht strebt man 10 Mrd. Euro Netto-Cash an. Im zurückliegenden Turnus schrumpften die Mittel um 8,2 Mrd. auf 4,3 Mrd. Euro.



