Aktien: GameStop & Co. trotzen dem Abwärtsdruck

Nachdem die Aktie von GameStop zu Beginn der vergangenen Woche unter Beschuss geraten war, stieg sie am Donnerstag wieder kräftig an. Das Chartbild ist zwar angeschlagen, aber die erste Unterstützung hat gehalten. In der Zwischenzeit kletterten auch die Aktien der Kinokette AMC Entertainment kräftig nach oben, eine weitere beliebte Aktie unter den Tradern auf Social-Media-Plattformen wie Reddit und Discord. AMC schloss den Donnerstagshandel mit einem Plus von über 21 Prozent ab, während GameStop um fast 53 Prozent zulegte und damit den Verlust vom Mittwoch von 40,5 Prozent, der den schlechtesten Tag seit sieben Wochen darstellte, mehr als wettmachte. Zuvor gabe es enttäuschende Quartalsergebnisse am Dienstag, die nach Börsenschluss veröffentlicht wurden. Die Aktivitäten auf den Social Media-Plattformen haben gefruchtet: Es gab drei Mal mehr Käufer als Verkäufer. Am Freitag setzten dann Gewinnmitnahmen in den Titeln ein, die im einstelligen Prozentbereich lagen. Dennoch gab es auf Wochensicht Verluste: GameStop verlor knapp 10 und AMC rund 21 Prozent. GameStop-Aktie im Abwärtstrend Die Aktie von GameStop gerät unter Druck und bestätigt damit den kurzfristigen Abwärtstrend, der sich seit Februar etabliert hat. Die Unterstützung bei knapp 200 Dollar hat zwar gehalten, aber der MACD (Momentum) dreht abwärts. Es fehlt die positive Dynamik. Die nächste Unterstützung befindet sich bei knapp 100 Euro. Das Chartbild bessert sich erst, wenn die Abwärtstrendlinie bei rund 250 Euro überwunden wird.

