NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Volkswagen Vorzüge von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 185 auf 295 Euro angehoben. Analyst Philippe Houchois verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Elektromobilitätsstrategie des Autokonzerns und Bewertungsmultiplikatoren als Treiber, letztere vor allem mit Blick auf einem Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2021 / 23:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2021 / 23:29 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0007664039