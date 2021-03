DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das im Suezkanal havarierte Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade teilweise befreit worden. Der Schifffahrtsdienstleister Inchcape Shipping twitterte, dass das Schiff am frühen Montag (Ortszeit) erfolgreich wieder flott gemacht worden sei. "Sie wird im Moment gesichert. Weitere Informationen über die nächsten Schritte werden folgen, sobald sie bekannt sind." Das Wall Street Journal berichtete zuvor unter Berufung auf den Vorsitzenden der Organisation, die die Wasserstraße betreibt, am späten Sonntag, dass das Schiff befreit worden sei und dass der nächste Schritt darin bestehe, seinen Kurs zu begradigen. "Wir sind noch nicht fertig, aber es hat sich bewegt", sagte der Chef der Suez Canal Authority (SCA), Osama Rabie. Es gab keine Details darüber, wann das Schiff wieder auf seinen Kurs gesetzt werden könnte, um die wichtige Schifffahrtsstraße zu öffnen. Das 400 Meter lange und über 220.000 Tonnen schwere Containerschiff war am Dienstag in einem Sandsturm vom Kurs abgekommen und in Ufernähe des Suez-Kanals auf Grund gelaufen. Es blockiert seitdem den Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer, sämtliche Schiffe darin können nicht weiterfahren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/hkp group, Online-PG zu "DAX Vorstandsvergütung 2020"

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Gesco AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Sartorius AG Stämme 0,70 EUR Sartorius AG Vorzüge 0,71 EUR Villeroy & Boch AG 0,55 EUR ABB Ltd 0,80 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.752,00 -0,79 S&P-500-Indikation 3.943,25 -0,72 Nasdaq-100-Indikation 12.840,00 -1,01 Nikkei-225 29.456,22 0,96 Schanghai-Composite 3.435,57 0,50 +/- Ticks Bund -Future 172,12 14 Freitag: INDEX Freitagsschluss +/- % DAX 14.748,94 0,87 DAX-Future 14.847,00 0,95 XDAX 14.836,65 0,95 MDAX 31.594,84 0,87 TecDAX 3.380,89 0,93 EuroStoxx50 3.866,68 0,89 Stoxx50 3.297,60 0,73 Dow-Jones 33.072,88 1,39 S&P-500-Index 3.974,54 1,66 Nasdaq-Comp. 13.138,73 1,24 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,95 -50

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird zum Handelsstart in die verkürzte Osterwoche leicht im Plus erwartet. Dabei gibt es zunächst einige Nachrichten zu verarbeiten. So scheint sich die Lage im Suez-Kanal langsam zu entspannen. Hier hat Inchape Shipping per Tweet gemeldet, dass das havarierte Containerschiff erfolgreich flott gemacht wurde und momentan gesichert werde. Dies ist eine positive Nachricht, da die Güter auf den vor dem Kanal wartenden rund 300 Schiffen langsam wieder die Fahrt zu ihren Bestimmungshäfen aufnehmen können. Damit können sich Lieferketten zumindest mittelfristig wieder stabilisieren, kurzfristig sind Probleme dagegen nicht auszuschließen.

Rückblick: Die Abwärtsdelle des Vortages wurde erneut zu Käufen genutzt. Der zur Schwäche neigende Euro unter 1,18 Dollar wie auch der wie erhofft gut ausgefallene Ifo-Index aus Deutschland lieferte Kaufargumente. Positiv wurde zudem gewertet, dass der IWF die Wachstumsprognose für Südkorea erhöht hatte. Auch der nahende Quartalsultimo half dem DAX. Fonds wollten hohe Aktienbestände in der Quartalsbilanz ausweisen, weil das Quartal gut gelaufen sei für Aktien, hieß es. Der Ifo-Index hatte weit kräftiger zugelegt als ohnehin schon erhofft. Viele Argumente sprachen für Stahlwerte: für Arcelormittal zeigte sich Jefferies recht bullisch. Als Gründe nannten sie die steigenden Eisenerz- und Stahlpreise bei gleichzeitiger Angebotsverknappung. Arcelormittal zogen um 8,7 Prozent an, Thyssenkrupp stiegen um 4,4 und Salzgitter um 6,6 Prozent. Für die Aktie der S Immo ging es in Wien um knapp 11 Prozent nach oben. Immofinanz hatte das Angebot in die Höhe geschraubt. Immofinanz legten um 1,2 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Auch wenn die Corona-Pandemie das öffentliche Leben noch stark einschränkt, wurde an der Börse auf bessere Zeiten gesetzt. Dieses Szenario bestätigte der Ifo-Index. BASF setzte sich ehrgeizige Klimaziele: An der Börse standen die Kosten dafür im Folus. Der Kurs verlor daher 0,9 Prozent. Die Geschäftszahlen von Jungheinrich kamen dagegen gut an, für die Aktie ging es um 6 Prozent nach oben. Eckert & Ziegler stiegen um 1,1 Prozent nach einem guten Gewinnausblick.

XETRA-NACHBÖRSE

Befördert von der starken Wall Street zeigte sich das deutsche Nachbörsengeschäft im Aufwind. Im Blick standen Deutsche Beteiligungs AG mit einem Kursplus von 5,5 Prozent. Das Unternehmen hat seine Prognosen angehoben

USA / WALL STREET

Fest - Die Wall Street hat nach einem eher flauen Geschäft ein eindrucksvolles Finale hingelegt. Starke Konjunkturdaten trieben die Indizes ebenso wie Käufe zum baldigen Quartalsende. Gut kam auch an, dass US-Präsident Joe Biden die Staatspräsidenten Chinas und Russland zu einem Klimagipfel eingeladen hat. Gebremst wurde der Aktienmarkt vorübergehend durch steigende Zinsen am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 4,4 Basispunkte auf 1,68 Prozent. Der Aktienkurs von Blink Charging stieg um 1,7 Prozent. Der Anbieter von Ladestationen für Elektroautos hat zwar im vierten Quartal einen höheren Nettoverlust geschrieben als erwartet, dafür lag der Umsatz über den Prognosen. Progress Software gewannen 5,9 Prozent. Das Software-Unternehmen hat für das erste Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang trotz gestiegener Umsätze vermeldet, der Jahresausblick wurde jedoch angehoben. Die Verlierer vom Vortag im Dow, Intel und Nike, erholten sich nun um 4,6 bzw 3,4 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr,17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1778 -0,12% 1,1792 1,1795 -3,6% EUR/JPY 128,91 -0,36% 129,38 129,27 +2,2% EUR/CHF 1,1066 -0,07% 1,1074 1,1084 +2,4% EUR/GBP 0,8554 +0,04% 0,8550 0,8552 -4,2% USD/JPY 109,45 -0,25% 109,72 109,59 +6,0% GBP/USD 1,3768 -0,15% 1,3789 1,3792 +0,8% USD/CNH 6,5497 +0,12% 6,5420 6,5430 +0,7% Bitcoin BTC/USD 55.016,00 -0,234 55.145,25 53.819,90 +89,4%

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach seiner jüngsten Rally leicht nach - trotz steigender Marktzinsen. Das Aufwärtspotenzial des Greenbacks dürfte schwinden, nachdem er am Vortag gegenüber einem Währungskorb auf ein Viermonatshoch gestiegen sei, so die Unicredit. "Die meisten Faktoren, die hinter der erneuten Dollar-Stärke stehen, vom starken Wachstum, das durch den massiven Konjunkturplan begünstigt wird, bis hin zum Anstieg der langfristigen US-Renditen, sind bereits ausreichend eingepreist und werden dem Dollar daher wahrscheinlich keine zusätzliche Unterstützung in der bisher aufgetretenen Größenordnung bieten", so die Bank.

Zudem hat die US-Notenbank entgegen der allgemeinen Erwartung einer steigenden Inflation in den USA für Februar eine nachlassende Geldentwertung verkündet. In der Kernrate stieg der Preisindex bei den Konsumausgaben (PCE) im Jahresvergleich um 1,4 Prozent. Im Januar hatte diese für die Fed bei der Inflationsermittlung wichtige Kennziffer noch bei 1,5 Prozent gelegen. Das mittelfristige Inflationsziel der Fed liegt bei 2 Prozent. Auch die Inflationserwartungen der Konsumenten verringerten sich leicht, liegen aber immer noch oberhalb des Fed-Ziels von 2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,55 60,97 -2,3% -1,42 +22,3% Brent/ICE 63,29 64,57 -2,0% -1,28 +22,4%

Die Ölpreise blieben auf Tagessicht hochvolatil, liegen aber aktuell klar im Plus. Nach der Vortagestalfahrt erholten sich die Preise nun wieder. Der Markt tue sich aktuell schwer, anhand der Schlagzeilen um die Blockade des Suez-Kanals und die Konjunkturdaten die richtigen Schlüsse zu ziehen, heißt es. Mit den Fortschritten bei der Bergung des Containerschiffs im Suez-Kanal stehen die Ölpreise am Montagmorgen unter Druck.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,57 1.732,70 -0,4% -6,13 -9,0% Silber (Spot) 24,82 25,07 -1,0% -0,25 -6,0% Platin (Spot) 1.182,15 1.178,95 +0,3% +3,20 +10,4% Kupfer-Future 4,04 4,07 -0,8% -0,03 +14,5%

Der Goldpreis zeigte sich leicht erholt, gibt seine Gewinne im asiatischen Handel aber wieder ab.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen 9.872 neue Ansteckungen, das sind 2.163 mehr als am Montag der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 134,4. Am Sonntag hatte der Inzidenzwert bundesweit bei 129,7 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner gelegen, am Montag vergangener Woche bei 107.

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein deutlich härteres Vorgehen in der Corona-Pandemie gefordert und den jüngsten Bund-Länder-Gipfel als "Zäsur" bezeichnet. So könne es nicht weitergehen, sagte Merkel am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will".

- In Frankreich hat die Zahl der Intensivpatienten fast den Höchststand der zweiten Corona-Welle im Herbst erreicht.

- Wenige Tage vor Ostern hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Menschen in Deutschland auf die Fortsetzung des Corona-Lockdowns über die Feiertage hinaus eingestimmt.

KONJUNKTUR CHINA

Die Gewinne der wichtigsten Industrieunternehmen Chinas sind in den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 um 179 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Im Januar und Februar des vergangenen Jahres litt das Reich der Mitte unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mit den Lockdowns und Werksschließungen.

USA / CHINA / RUSSLAND

US-Präsident Joe Biden hat seine Kollegen aus China und Russland, Xi Jinping und Wladimir Putin, zu einem von ihm im April organisierten virtuellen Klimagipfel eingeladen. Das sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

CHINA / IRAN

China und der Iran wollen künftig enger zusammenarbeiten. Am Samstag unterzeichneten der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif und sein chinesischer Kollege Wang Yi in Teheran ein auf 25 Jahre angelegtes Abkommen über die "politische, strategische und wirtschaftliche" Kooperation beider Länder.

CHINA / USA / KANADA

Die Spannungen zwischen China und dem Westen im Streit um die Unterdrückung der Uiguren nehmen zu: Nach Sanktionen gegen mehrere europäische Politiker und Organisationen verhängte Peking am Samstag auch gegen Vertreter der USA und Kanada Strafmaßnahmen, wie das chinesische Außenministerium mitteilte.

CHINA / USA

Die Vereinigten Staaten sind nach Aussage ihrer neuen Handelsbeauftragten Katherine Tai nicht bereit, die Zölle auf chinesische Importe in naher Zukunft aufzuheben. Allerdings könnte man für Handelsverhandlungen mit Peking offen sein, sagte Katherine Tai.

RATING DEUTSCHLAND

S&P Global Ratings bekräftigt Deutschland weiter eine Spitzenbonität. Das Rating für die lang- und kurzfristige Kreditwürdigkeit Deutschlands in Fremd- und Landeswährung laute weiter ""AAA/A-1+" bei einem stabilen Ausblick, erklärte S&P Global Ratings.

LIEFERKETTENGESETZT DEUTSCHLAND

Aus dem Mittelstand kommt Unterstützung für das Lieferkettengesetz und scharfe Kritik am Bundesverband der Industrie (BDI). Der Brief, mit dem der BDI und 27 weitere Wirtschaftsverbände die Abgeordneten des Deutschen Bundestags zum Veto gegen das Gesetz aufriefen, sei "rückschrittlich", erklärte die Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft (BNW), Katharina Reuter.

BMW

Moody's hat den Ratingausblick der BMW AG auf stabil erhöht und das Langfristrating mit A2 bestätigt. Die Erholung des weltweiten Autoabsatzes halte an.

DAIMLER

Die Fondsgesellschaft Deka will den Aufsichtsrat der Daimler AG auf der Hauptversammlung am kommenden Mittwoch nicht entlasten. Der Großinvestor begründet das unter anderem mit der "verpatzten Nachfolgeregelung" an der Spitze des Aufsichtsrates.

DEUTSCHE BANK

vergibt die Verantwortung für die Investmentbank einem Zeitungsbericht zufolge innerhalb des Vorstands neu. Wie die Financial Times berichtet, soll Fabrizio Campelli, der als Chief Transformation Officer für den Umbau der Bank zuständig ist, Leiter der Investmentbank werden. Bisher liegt die Verantwortung für den Bereich bei Vorstandschef Christian Sewing.

VW/PORSCHE

Für Volkswagen-Chef Herbert Diess steht ein Börsengang der Tochtergesellschaft Porsche aktuell eher nicht auf der Agenda. "Das Thema Porsche-Börsengang hat für mich derzeit keine hohe Priorität", sagte Diess der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

AIRBUS

Trotz erneut verschärfter Kontakt- und Reisebeschränkungen infolge eines Wiederaufflammens der Corona-Pandemie hält Airbus an ihrem Ziel fest, auf mittlere Sicht die Krise vollständig zu überwinden. Im Interview der Börsen-Zeitung bekräftigte Chief Financial Officer Dominik Asam: "Wir haben keinen Anlass, an der Prognose für 2021 zu zweifeln." Die dritte Welle von Covid-19 sei bereits berücksichtigt.

BEIERSDORF

Beiersdorf-Chef Stefan De Loecker wird auf der Hauptversammlung am kommenden Donnerstag bei den Aktionären für das zweite Investitionsprogramm innerhalb von zwei Jahren werben, das der Hamburger Konsumgüterkonzern im Februar angekündigt hat.

COMMERZBANK

ist bei der Suche nach einem Nachfolger für den krankheitsbedingt zurückgetretenen Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter fündig geworden. Wie die Bank mitteilte, soll der langjährige Aufsichtsrat und Aufsichtsratschef der DZ Bank, Helmut Gottschalk, die Führung des Kontrollgremiums übernehmen.

DOUGLAS

hat sich ein Refinanzierungspaket mit einem Gesamtvolumen von 2,55 Milliarden Euro gesichert. Die Douglas-Gesellschafter - der Finanzinvestor CVC und die Familie Kreke - haben darüber hinaus ihr Engagement und ihre weitere Unterstützung bekräftigt, wie Douglas mitteilte.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

zeigt sich deutlich zuversichtlicher als bislang. Für das am 30. September endende Geschäftsjahr 2020/21 sieht sie ein Konzernergebnis innerhalb einer Spanne zwischen 70 und 80 Millionen Euro. Zuvor war es in einer Spanne zwischen 40 und 45 Millionen Euro erwartet worden. Die erwartete Ergebnisverbesserung beruhe auf deutlich höheren Netto-Erträgen aus dem Beteiligungsgeschäft. Sie werden jetzt in einer Spanne zwischen 65 und 75 Millionen Euro nach zuvor 30 bis 35 Millionen Euro erwartet.

LUFTHANSA

Swiss, die Schweizer Tochter der Lufthansa, schließt einen weiteren Arbeitsplatzabbau nicht aus.

WEWORK

Der Bürovermieter hat die Fusion mit einer bereits notierten Börsenhülle (Spac) bestätigt und nimmt so einen neuen Anlauf für einen Börsengang.

NEWS CORP

Der Medienkonzern News Corp will offenbar die Sparte Books & Media des Bildungsverlages Houghton Mifflin Harcourt (HMH) kaufen. Nach Aussage von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, steht eine Einigung kurz bevor und könnte bereits am Montag bekanntgegeben werden. Über die Konditionen sei allerdings nichts bekannt.

