Die Experten von Independent Research haben die Bewertung für die Aktien der Commerzbank nach endgültigen Zahlen auf "VERKAUFEN" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Der Restrukturierungsplan der Bank erscheine weiterhin sehr ambitioniert, so die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Das Zahlenwerk habe die bereits bekannten Eckdaten bestätigt.(dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen ...

